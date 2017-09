Odigrane su još tri utakmice u okviru kvalifikacija za odlazak na Mundijal koji će se 2018. godine održati u Rusiji. Postignuti su sljedeći rezultati: Francuska – Luksemburg 0:0 (grupa A), Mađarska – Portugal 0:1 i Latvija – Švicarska 0:3 (grupa B).

Odigrane su još tri utakmice u okviru kvalifikacija za odlazak na Mundijal koji će se 2018. godine održati u Rusiji. Postignuti su sljedeći rezultati: Francuska – Luksemburg 0:0 (grupa A), Mađarska – Portugal 0:1 i Latvija – Švicarska 0:3 (grupa B).

Francuska je bila veliki favorit u okršaju s Luksemburgom. S obzirom da je Švedska ranije pobijedila Bjelorusiju, Trikolori su bili pod imperativom trijumfa koji bi im vratio prednost od tri boda na liderskoj poziciji. Premda su Francuzi dominirali u prvom dijelu i stvorili nekoliko dobrih prilika, nisu uspjeli postići pogodak.Dominacija Trikolora nastavljena je i u nastavku. No, golman gostiju bio je raspoložen i uspio je zaustaviti udarce Francuza. Pokušavali su Trikolori da slome otpor Luksemburga, ali nisu uspjeli pronaći put do mreže. Dvoboj odigran u Toulousu okončan je iznenađujuće 0:0. Ipak, Francuzi ostaju lideri grupe, a imaju bod više od Švedske.Mađarska je u Budimpešti ugostila Portugal koji sa Švicarskom vodi bitku za osvajanje prvog mjesta. U 30. minuti crveni karton kod domaćih dobio je Priskin zbog udaranja laktom Pepea. Nakon prvih 45 minuta nije bilo golova. U nastavku gosti kreću snažno. Već u 48. minuti Portugal je poveo 1:0 golom Silve. Rezultat se do kraja meča nije mijenjao.Vodeća u grupi B Švicarska gostovala je kod posljednjeplasirane reprezentacije grupe B Latvije. Gosti su poveli u 9. minuti, a strijelac je bio Haris Seferović. U 32.minuti Švicarci su imali jedanaesterac, ali je Džemaili bio neprecizan. Minimalnim vodstvom gostiju okončan je prvi dio.I u drugom poluvremenu gosti kontrolišu utakmicu. Igrao se 55.minut kada je Džemaili pogodio za 0:2. Sjajno mu je asistirao Seferović. Samo tri minute poslije dosuđen je novi jedanesterac za goste. Ovaj put kazneni udarac izveo je Rodriguez koji je pogodio za konačnih 0:3. Izuzetno važna pobjeda Švicarske za ostanak na vrhu tabele.