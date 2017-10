Franco Foda novi austrijski selektor

Foto: EPA-EFE

Njemački nogometni stručnjak Franco Foda imenovan je novim selektorom austrijske reprezentacije, objavio je danas predsjednik OFB-a Leo Windtner.

Foda će na klupi austrijske reprezentacije debitovati 14. novembra u prijateljskom meču protiv Urugvaja u Beču, a zatim će se vratiti svom aktuelnom poslu, jer je on trener vodeće ekipe austrijskog prvenstva Sturma iz Graza.



Iz Saveza su objavili kako će Foda moći voditi Sturm do kraja ove godine, a zatim će od 1. januara biti isključivo selektor.



Foda je s Nogometnim savezom Austrije potpisao ugovor do završetka kvalifikacija za Euro 2020. godine, a on će se automatski produžiti do ljeta 2020. ako se Austrija kvalifikuje.



Na klupi Austrije naslijedit će Švicarca Marcela Kollera, koji je morao napustiti tu dužnost nakon što se nije uspio kvalifkovati na Svjetsko prvenstvo u Rusiji.