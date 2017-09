Forlan: Neymar se ponašao kao dječak, Messiju to nikad ne bi uradio

Foto: EPA-EFE

Zvijezda urugvajskog nogometa Diego Forlan komentarisao je sapunicu koja se trenutno događa u PSG-u.

Zvijezda urugvajskog nogometa Diego Forlan komentarisao je sapunicu koja se trenutno događa u PSG-u.

Naime, svima je već poznata priča o Neymaru i Cavaniju, koji se u jednoj super-ekipi ne slažu baš najbolje.



Obojica žele biti najbolji strijelac i prvi izvođač prekida, što je dosada bio Cavani, ali Neymar želi dio slave samo za sebe.



Cijelu situaciju komentarisao je i Diego Forlan, koji smatra kako Neymar nema to pravo uzimati Cavaniju mjesto i naređivati u klubu te takvo ponašanje naziva djetinjastim.



“Cavani zaslužuje poštovanje. On je već dugo godina priznati napadač te je bio strijelac mnogo puta i to s bijele tačke. Da je u pitanju bio Messi onda to Neymar nikad ne bi uradio. Ponašao se kao dječak kad je protestovao zbog odluke da Cavani izvede penal. To se događa u svim klubovima, a ni ponašanje Alvesa nije bilo ispravno", rekao je Forlan.