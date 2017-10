Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) je za najboljeg igrača svijeta za 2017. godinu izabrala Cristiana Ronalda koji je drugi put dobio nagradu The Best FIFA Men's Player.

Portugalac je u glasanju bio bolji od Lionela Messija i Neymara, a Ronaldu je ovo bila ukupno peta nagrada za najboljeg igrača svijeta u izboru FIFA-e čime se izjednačio sa svojim najvećim rivalom iz Barcelone.



Ranije je osvojio nagrade FIFA World Player of the Year 2008., FIFA Ballon d'Or 2013. i 2014., te The Best FIFA Men's Player 2016. godine, a nagradu su mu uručili legendarni Diego Armando Maradona i Ronaldo.



Za razliku od dosadašnjih izbora, FIFA je odlučila da se ocjenjuju nastupi igrača u takmičarskoj sezoni koja je iza nas (2016/2017), a ne o kalendarskoj godini.



Portugalac je sa Real Madridom osvojio četiri trofeja - Ligu prvaka, La Ligu, UEFA Super kup i FIFA klupsko Svjetsko prvenstvo.







Podsjetimo, dosadašnji dobitnici FIFA-inih nagrada za najboljeg igrača svijeta su bili Lothar Matthäus (1991.), Marco van Basten (1992.), Roberto Baggio (1993.), Romario (1994.), George Weah (1995.), Ronaldo (1996., 1997. i 2002.), Zinedine Zidane (1998., 2000. i 2003.), Rivaldo (1999.), Luis Figo (2001.), Ronaldinho (2004. i 2005.), Fabio Cannavaro (2006.), Kaka (2007.), Cristiano Ronaldo (2008., 2013., 2014. i 2016.), Lionel Messi (2009., 2010., 2011., 2012. i 2015.).