Eyserric: Balotelli ne želi imati ništa s nama, a potreban nam je

Mario Balotelli (Foto: EPA)

Nogometaš Nice Valentin Eysseric razočaran je time što njegov saigrač Mario Balotelli ne pruža više ekipi.

Balotelli je imao malu minutažu prošle sedmice, a potom je izostavljen iz sastava za nedjeljnu utakmicu protiv Rennesa koja je završena rezultatom 2:2. Zvanično objašnjenje kluba je to da talijanski nogometaš ima visoku temperaturu, no, sve ukazuje na to da se radi o nečemu drugom.



Eysseric je u subotu otkrio da situacija nije najbolja.



"Mario bi trebao više misliti na ekipu, više se truditi. Šteta je što uvijek gunđa kad stvari ne idu kako on želi. Tada obori glavu".



Isti je igrač spomenuo Balotellija i nakon sinoćnje utakmice.



"Žao mi je, ali u prethodnoj izjavi sam bio iskren, rekao sam istinu. Šteta je što Mario dozvoljava sebi takve stvari, spusti glavu i takvog ga gledate na treningu svaki dan. On je sjajan igrač, ali mislim da ne želi imati ništa s nama. Razočarani smo, njegova pomoć nam je potrebna, posebno u ovakvim utakmicama. Znamo da trener zahtjeva mnogo od ekipe, neće prihvatiti da neko popusti, vidjeli ste to u situaciji s Balotellijem", izjavio je Eyserric.