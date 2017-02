Nakon Krasnodara, Schalkea, Manchester Uniteda i Olympiakosa, u osminu finala Evropske lige su se plasirali i Roma, Bešiktaš, APOEL, Ajax i Anderlecht.

Roma je pitanje pobjednika u duelu protiv Villarreala riješila već u prvom meču u Španiji kada je slavila sa 4:0 uz hat-trick Edina Džeke. Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine je stoga u uzvratu bio pošteđen napora, te je čitav susret odgledao sa klupe za rezervne igrače, a umjesto njega u napadu je igrao legendarni Totti.



Gosti su poveli u 16. minuti kada je Borre iskoristio veliku grešku odbrane Vučice i matirao Alissona. Brazilski golman je fantastičnom intervencijom spasio svoju mrežu u 33. minuti kada je iz samih rašlji izvadio Cascanteov šut sa ivice kaznenog prostora.



Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao, a važno je izdvojiti trenutak iz 82. minute kada je Rüdiger napravio glupost i isključen zbog drugog žutog kartona, te će propustiti prvi meč osmine finala.







Bešiktaš je u prvom susretu u Izraelu kod Hapoel Beer Sheve slavio sa 3:1, a kada je Boubakar u 17. minuti pogodio na Vodafone Areni bilo je jasno da će istanbulski klub proći u osminu finala. Nwakaeme je u 64. minuti donio izjednačenje Hapoelu, a konačnih 2:1 za tursku ekipu postavio je Tosun u 87. minuti.



Athletic Bilbao je na gostovanje u Nikoziju kod APOEL-a došao s prednošću od jednog gola (3:2), no nije je uspio odbraniti. Nakon što u prvih 45 minuta nije bilo pogodaka već u 19. sekundi nastavka Efrem je asistirao sa lijeve strane Soteriouu koji pogađa Iraizozovu mrežu za vodstvo domaće ekipe od 1:0. Gosti su potom bacili sve karte na napad, što je APOEL iskoristio i u 54. minuti došao do penala.



Giannotas je šutirao precizno, Iraizoz je pročitao njegovu namjeru, no nije uspio zaustaviti šut i kiparska ekipa je prošla u osminu finala ukupnim rezultatom 4:3. Gostima nije pomoglo ni to što su u posljednjih 25 minuta igrali sa igračem više nakon što je zbog drugog žutog kartona isključen strijelac prvog pogotka. I gosti su ostali sa igračem manje u 90+1. minuti kada je Iturraspe dobio drugi žuti karton.







Ajax je na Amsterdam Areni dočekao Legiju nakon što je susret u Varšavi završen bez pogodaka. Ni u prvom poluvremenu u glavnom gradu Holandije nije bilo pogodaka, a najbolju priliku za domaćina imao je Ziyech u 20. minuti kada je pogodio stativu. Ipak, domaćin je poveo u 49. minuti meča preko Viergevera i ukupnim rezultatom 1:0 Ajax je prošao dalje.



Zenit je na Petrovskom dočekao Anderlecht, a u susret je ušao sa dva gola zaostatka iz Brisela (0:2). Već u 24. minuti Giuliano je postigao prelijep pogodak za vodstvo ekipe iz Sankt Peterburga od 1:0. Dzjuba je u 72. minuti udvostručio prednost Zenita, a prednost ruskoj ekipi u dvomeču donio je Giuliano svojim drugim pogotkom na meču u 78. minuti na Dzjubinu asistenciju.



Ipak, gosti su se radovali u 90. minuti kada je Thelin pogodio za prolazak Anderlechta među 16 najboljih ekipa u Evropskoj ligi.



Rezultati šesnaestine finala Evropske lige:



Roma - Villarreal 0:1 (prvi meč 4:0)

Bešiktaš - Hapoel Beer Sheva 2:1 (3:1)

APOEL - Athletic Bilbao 2:0 (2:3)

Ajax - Legia 1:0 (0:0)

Zenit - Anderlecht 3:1 (0:2)