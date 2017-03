Prve utakmice osmine finala Evropske lige na programu su danas. Bit će nekoliko zanimljivih okršaja, a za bh. javnost fokus će biti meč Lyon – Roma.

Prve utakmice osmine finala Evropske lige na programu su danas. Bit će nekoliko zanimljivih okršaja, a za bh. javnost fokus će biti meč Lyon – Roma.

Vučica će pokušati doći do povoljnog rezultata pred uzvrat koji je na programu za sedam dana u Rimu. Ipak, evidentno je da je Roma u padu frome. Poraženi su u posljednje dvije utakmice. Prvo su u Kupu Italije izgubili od ljutog rivala Lazija 2:0, a potom je na Olimpicu slavio Napoli u prvenstvenoj utakmici 2:1. No, Džeko i saigrači imaju velike ambicije u Evropskoj ligi. Bh. reprezentativac sjajno igra u ovom takmičenju.S druge strane, Lyon igra dobro na svom terenu. Trenutno su treći u franuskom prvenstvu. Sve sugerira kako će biti zanimljiva utakmica.Schalkeu na Veltins Areni gostuje Borussia M'gladbach. Ekipa za koju nastupa bh. reprezentativac Sead Kolašinac imat će težak zadatak, mada Borussia ne igra kao prethodnih sezona. Trenutno su devet u Bundesligi, dok je Schalke na trinaestom mjestu. Isti rivali igrali su prije nekoliko dana u Monchengladbachu prvenstvenu utakmicu, a domaći su slavili rezultatom 4:2.U dvoboju belgijski klubova snage će odmjeriti Gent, klub za koji nastupa Danijel Miličević i Genk, tim čije boje brani drugi bh. reprezentativac Tino - Sven Sušić. Oba kluba stanovnici su sredine tabele u prvenstvu. Gent je sedmi, dok je Genk osmi.Znimljivo će biti i u Grčkoj gdje Olympiakosu na megdan stiže turski Bešiktaš. Poznato je kako u Pireju domaći igraju izvrsno. U posljednjem prvenstvenom kolu grčki lider je poražen od PAOK-a, dok je Bešiktaš slavio u okršaju protiv Rizespora. Oba kluba vodeći su u prvenstvima svojih zemalja.Ruskom Rostovu na noge dolazi slavni Manchester United. Bez dvojbe, gosti su favoriti u ovom meču. No, izabranici Josea Mourinha ne smiju potcijeniti klub koji je igrao i u Ligi prvaka. Osim toga, u posljednjem kolu ruskog prvenstva slavili su u gostima rezultatom 6:0 protiv posljednjeplasiranog Tom' Tomska.APOEL će ugostiti i pokušati pobijediti belgijski Anderlecht. Dakako, oba kluba igraju dobro u nacionalnim prvenstvima i vodit će bitku za osvajanje naslova prvaka. Ipak, gosti su favoriti u dvomeču ovog para.Kopenhagen, lider danskog prvenstva, na svom terenu dočekuje Ajax. Očekuje se neizvjestan dvoboj.Jedini španski predstavnik u ovom takmičenju Celta igra protiv ruskog Krasnodara. Tim iz Viga je tek na desetom mjestu La Lige, dok je Krasnodar na četvrtom mjestu u prvenstvu. No, u svojim redovima imaju prvog topnika lige Fyodora Smolova koji je postigao 11 pogodaka.APOEL – Anderlecht 19:00 satiRostov – Manchester United 19:00 satiKopenhagen – Ajax 19:00 satiCelta – Krasnodar 21:05 satiSchalke – Borussia M'gladbach 21:05 satiLyon – Roma 21:05 satiOlymipakos – Bešiktaš 21:05 satiGent – Genk 21:05 sati