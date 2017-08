Engleski klubovi razmatraju opciju skraćivanja ljetnog prijelaznog roka za narednu godinu

Foto: EPA

Klubovi Premiershipa će razmatrati opciju o skraćivanju ljetnog prijelaznog roka za naredno ljeto. Prijelazni rok obično traje do 31. augusta, ali nova opcija govori kako bi on mogao trajati do početka nove sezone Premiershipa.

Klubovi Premiershipa će razmatrati opciju o skraćivanju ljetnog prijelaznog roka za naredno ljeto. Prijelazni rok obično traje do 31. augusta, ali nova opcija govori kako bi on mogao trajati do početka nove sezone Premiershipa.

Britanski mediji navode da bi se sastanak klubova Premiershipa trebao održati narednog mjeseca i da će na njemu razmatrati opciju o skraćenju ljetnog prijelaznog roka koji završava otprilike tri sedmice nakon početka sezone.



Prema izvorima Sky Sportsa većina klubova bi željela skratiti ljetni prijelazni rok, a da bi se donijela nova odluka minimalno 14 od 20 klubova Premiershipa mora glasati za novu opciju.



Jedna od stvari koja će se uzeti u razmatranje je da li bi eventualnim skraćivanjem prijelaznog roka oslabio Premiership, pošto bi ostale evropske lige, poput Španije i Italije, i dalje imale pravo na dovođenje igrača do 31. augusta.



Postoji bojazan da bi Premiership time izgubio šansu da nadoknadi eventualne odlaske igrača, ali neki ipak vjeruju da bi za integritet lige bilo bolje da prijelazni rok završi prije 1. kola sezone Premiershipa.



Naravno, ova odluka ne bi utjecala na dužinu januarskog prijelaznog roka u Premiershipu.