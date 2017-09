Prelazni rok u Premiershipu od iduće godine se završava prije početka sezone

Foto: EPA-EFE

Klubovi Premiershipa danas su izglasali skraćenje prelaznog roka u elitnom razredu engleskog nogometa.

Problem s kojim su se klubovi koji se takmiče u Premiershipu susretali iz godine u godinu konačno je riješen.



Do sada je prelazni rok trajao do 1. septembra, odnosno do 4. kola, te su mnogi klubovi imali problema proteklih sezona kada je u pitanju uigravanje ekipe s obzirom da igrači koji su dolazili obično posljednjeg dana prelaznog roka imali problema sa adaptacijom na novo okruženje.



Dogovoreno je da će od iduće godine posljednji dan prelaznog roka kada su ulazni transferi u pitanju biti dva dana pred početak sezone.



To znači da će se naredni ljetni prelazni rok za Premiership završiti 9. augusta 2018. godine.



Klubovi koji se takmiče u Premiershipu će moći prodavati igrače nakon tog perioda kao i do sada, odnosno do septembra.



Od 20 klubova 14 je glasalo za ovaj prijedlog, pet protiv, dok je jedan klub bio suzdržan. Glasanje je bilo tajno, te nije objavljeno ko je glasao za koju opciju.