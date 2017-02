Eintracht je u posljednjem susretu 19. kola njemačke Bundeslige savladao Darmstadt rezultatom 2:0.

U veoma uzbudljivom susretu prvu veliku šansu imao je Rebić u 15. minuti, ali je golman gostiju Esser bio siguran. Devet minuta kasnije i Abraham je mogao dovesti Eintracht u vodstvo, no njegov šut je završio pored stative.Darmstadt je svoju najbolju priliku imao u 35. minuti, no nakon kornera Niemeyer je glavom pogodio samo desnu stativu.Ekipa iz Frankfurta je nastavila s napadima i u drugom poluvremenu, a Chandlerov pogodak iz 68. minute je opravdano poništen zbog ofsajda.Sudija Grafe je u 73. minuti pokazao na bijelu tačku za Eintracht nakon očitog prekršaja Miloševića u svom kaznenom prostoru, a strijelac sa bijele tačke bio je Hasebe. Zanimljivo, to je bio prvi penal za Eintracht u Bundesligi ove sezone.Konačnih 2:0 postigao je Rebić u 83. minuti susreta. Veliku grešku Gondorfa iskoristio je Meier koji je izašao sam na Essera i zaobišao ga, no otišao je previše ukoso da bi šutirao. Umjesto šuta ubacio je loptu u peterac gdje se najbolje snašao Hrvat i pogodio za 2:0. Rebiću je to bio prvi pogodak u desetom nastupu ove sezone.Mario Vrančić je susret odgledao sa klupe za rezervne igrače gostujuće ekipe.