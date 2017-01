Edin Višća za Klix.ba: Mi smo mala država s velikim srcem, a Željo je sastavni dio mog života

Jedan od glavnih igrača turske ekipe Istanbul Basaksehir je bh. reprezentativac Edin Višća. Postigao je pet pogodaka i bio je jedan od ključnih igrača prvog stratega kluba Abdullaha Avcija. Višća je za Klix.ba govorio o okončanoj polusezoni, 2016. godini, očekivanjima u nastavku prvenstva, reprezentaciji BiH i Željezničaru.

Foto: EPA

Istanbul Basaksehir pomalo je iznenađujuće vodeći tim turske Super lige. Iza sebe su ostavili Bešiktaš, Galatasaray i Fenerbahče, a nisu upisali nijedan poraz u 16 odigranih utakmica.



"Mogu da kažem da smo sve iznenadili i nakon 16 odigranih kola zauzeli smo prvo mjesto. Neporaženi smo, lideri smo ispred velikana turskog nogometa. Nadam se da ćemo ostati na ovoj poziciji, a uspjeh bi bio i osvajanje drugog mjesta koje vodi u Ligu prvaka", istakao je brzonogi bh. reprezentativac.



Edin naglašava kako je već dugo u Istanbul Basaksehiru, zadovoljan je uslovima i vjeruje kako će upravo ova sezona imati sretan kraj.



"Već sam šestu godinu u ovom klubu. Mogu reći da je moja i forma cijele ekipe u uzlaznoj putanji. Izuzetno je važno da imamo tu konstantu, a golovi i asistencije dolaze kao plod dobrih igara. Prošle godine sam postigao 17, a ove do sada 5. Ipak, najvažnije je da kao ekipa uspijemo ostvariti zacrtani cilj", istakao je naš sagovornik.



U prošloj godini Višća je igrao izvanredno. Napominje kako, sagledavajući kompletan učinak, može biti zadovoljan.



"Proteklu 2016. godinu ću pamtiti po dosta lijepih stvari. Sa Basaksehirom sam izborio izlazak na evropsku scenu, prvi put u klupskoj historiji. Na reprezentativnom planu mi ostaje žal što se nismo plasirali na Evropsko prvenstvo. Ipak, bilo je tu dobrih trenutaka kao što je utakmica sa Izraelom. To se pamti, to se ne zaboravlja. U ljetnom prelaznom roku bilo je dosta ponuda i opcija za mojim odlaskom. No, predsjednik kluba nije bio za to i ponudio mi je novi ugovor. Rekao je da želi da napravimo još više u narednoj sezoni, zadržao je skoro čitavu ekipu na okupu, a doveo je dva ili tri pojačanja. Vrijeme je pokazalo da je bio u pravu. U zahtjevnoj ligi smo prvi", smatra Višća.



Dodaje kako Istanbul Basaksehir ima jedan od najboljih kampova u Turskoj.



"Sljedeće sezone završavaju formiranje Akademije koja će biti po uzoru na onu koju ima Manchester City. Uprava je ambiciozna i dok je god tako nema razloga da razmišljam o promjeni sredine. Ne bih bio iskren kada bih rekao da mi ne godi interes klubova kao što su Bešiktaš, Galatasaray i Fenerbahče, ali sada sam maksimalno fokusiran na Basaksehir", podvukao je Višća.



Govorio je i o državnom timu. Posebno je sretan što je imao čast da bude dio tima koji je prvi put u historiji izborio plasman na Mundijal koji je 2014. godine održan u Brazilu.



"Nadam se da ćemo uspjeti ponoviti taj uspjeh. Znam koliko to znači našim ljudima, običnim navijačima. Prvenstveno zbog njih, motiv je ogroman. Mi smo mala država s velikim srcem", istakao je.



Na kraju je naglasio kako prati igre tima s Grbavice gdje je stekao potpunu afirmaciju.



"Željo je sastavni dio mog života i naravno da s velikom pažnjom pratim sva dešavanja. Nadam se da će uspjeti izboriti plasman na evropsku scenu jer to navijači zaslužuju. Smanjenje lige je pun pogodak, ali više šansi treba dati mladim igračima. U njima je budućnost bh. nogometa", zaključio je Višća.