Edin Ribić je novi trener golmana tuzlanske Slobode, nakon što je klub s Tušnja napustio Mirsad Dedić. Ribić je nekadašnji čuvar mreže Crveno-crnih, a potpisivanjem ugovora zvanično je postao član stručnog štaba ovog kluba.

Edin Ribić je novi trener golmana tuzlanske Slobode, nakon što je klub s Tušnja napustio Mirsad Dedić. Ribić je nekadašnji čuvar mreže Crveno-crnih, a potpisivanjem ugovora zvanično je postao član stručnog štaba ovog kluba.

Foto: Darko Zabuš/Klix.ba

Foto: Darko Zabuš/Klix.ba

Predsjednik Upravnog odbora FK Sloboda Senad Mujkanović kazao je da Ribić slovi za kulturnog i vrijednog trenera koji je dio trenerske karijere proveo u Maleziji."Nadam se da će odgovoriti svim zadacima i da će dugo biti uz naše golmane te proizvesti bar nekoga koga ćemo moći i transferisati", rekao je Mujkanović.Ribić je nakon završetka igračke karijere stekao trenersku licencu te dobio ponudu za odlazak u Maleziju, gdje je dvije godine proveo u tamošnjoj prvoj fudbalskoj ligi na poziciji trenera golmana."Po povratku sam dobio ponudu FK Sloboda koju naravno nisam mogao odbiti. Drago mi je što sam ponovo tu, nadam se da ću opravdati povjerenje članova kluba. Ovdje sam tek dva dana, a Slobodu sam pratio i u vrijeme dok sam bio izvan države. Smatram da Sloboda ima dobru ekipu, da je dobro vođena te da će vrlo brzo izaći iz rezultatske krize", poručio je Ribić.Prije Ribića je uprava kluba angažman na poziciji trenera golmana ponudila Rizahu Meškoviću i Mirzi Hadžiću koji zbog svoje starosne dobi nisu bili u prilici prihvatiti poziv.Inače, Ribić je na mjesto trenera "Crveno-crnih" došao nakon što je ovaj klub napustio Mirsad Dedić.Osvrnuvši se na ovu priču, Mujkanović je kazao da je uprava kluba obavila nekoliko razgovora vezano za Dedićeve zahtjeve koji se odnose na povećanje njegove plate, međutim, stav kluba je bio da u ovom trenutku to ne treba uraditi."Smatrali smo da mu u ovom trenutku ne treba povećavati platu, jer mu ona nije umanjena, čak je malo i povećana u odnosu na period kada smo mi došli kao uprava. Uprava kluba se zahvaljuje Dediću na svemu što je dao za ovaj klub. On je veliki čovjek i trener, a ono što je dao za ovaj klub je i naplatio, naravno u periodu u kojem sam ja u ovom klubu" pojasnio je predsjednik uprave kluba.Na kraju kažimo i to da je danas u prostorijama FK Sloboda upriličeno i potpisivanje jednogodišnjeg sponzorskog ugovora između ovog kluba i Pivare Tuzla.Tom prilikom je istaknuto da ova pivara rad kluba s Tušnja prati već dugi niz godina, a čiji će se igrači kvalitetnom igrom, privlačenjem što većeg broja publike te što boljom prezentacijom tuzlanskog piva truditi da opravdaju povjerenje sponzora.