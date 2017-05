Džeko: Uskoro očekujem rođenje sina, Spalletti je ključni čovjek za moj uspjeh ove sezone

Foto: EPA

Edin Džeko je dao veliki intervju za italijanski Sky Sports koji će biti emitovan sutra navečer u 23 sata u emisiji "Nogometna gospoda" (I Signori del Calcio) u kojoj gostuju najveće nogometne zvijezde. Kapiten reprezentacije BiH govorio je o nogometu, ali i o privatnom životu.

