Liga prvaka i u 3. kolu nudi raznovrsne mečeve, od onih gdje jedan tim totalno nadjača protivnika do onih koji potpuno iznenade krajnjim ishodom. A tek smo na pola puta, jer večeras nas čeka osam utakmica 3. kola u grupama A, B, C i D.

Džekinih "nula u devet" protiv Plavaca i jubilej u dresu Rome

Sedam golova Liverpoola u Mariboru , "petarda" Spartaka iz Moskve protiv Seville, veliki kiks Borussije Dortmund protiv APOEL-a, pobjeda Manchester Cityja nad Napolijem, remi Real Madrida i Tottenhama , pad Monaca i stopostotan učinak Bešiktaša, prva pobjeda za RB Leipzig u ovom takmičenju... Mnogo interesatnih dešavanja zbilo se protekle noći. Nekako se čini da je na skali uzbuđenja najtanje bilo u Feyenoordu gdje je tri boda odnio Šahtar.Dakle, uvertira za preostalih osam mečeva 3. kola kazuje da bismo i večeras mogli itekako uživati, a najviše pažnje privlači Stamford Bridge gdje će Chelsea ugostiti Romu.Bit će to prvi meč za Edina Džeku na Otoku, odnosno u Engleskoj od njegovog odlaska iz Engleske, iz Manchester Cityja na ljeto 2015. godine. I nova Džekina šansa da konačno postigne gol protiv Plavaca, tima protiv kojeg je igrao devet takmičarskih mečeva, a u tim mečevima nikada nije postigao gol.Rijetki su klubovi protiv kojih je Dijamant igrao barem tri puta, a da pri tome nije barem jednom zatresao mrežu. Preciznije, podaci sa Transfermarkta kažu da postoje samo četiri kluba protiv koji se Džeko, igrajući za Wolfsburg, Manchester City i Romu, susretao tri ili više puta, a kojima nije postigao gol. To su Chelsea (devet utakmica), Sunderland (šest utakmica), Arminia Bielefeld (četiri utakmice) i Freiburg (tri utakmice).Džeko će večeras ujedno upisati i 100. nastup za Romu u svim takmičenjima. U dosadašnjih 99 nastupa postigao je 57 golova.Pored Džeke, večeras bi od bosanskohercegovačkih fudbalera trebali nastupiti golman Ibrahim Šehić (Qarabag) i veznjak Miralem Pjanić (Juventus) koji se oporavio od povrede. U sastavu Celtica neće biti Joze Šimunovića koji je povrijeđen.Benfica je bez bodova u ovoj sezoni Lige prvaka, a ne krasi je ni dobra forma u posljednje vrijeme, pošto je u posljednjih pet mečeva u svim takmičenjima upisala dva poraza, remi i dvije pobjede.Manchester United još uvijek ne zna za poraz od kako je izgubio evropski Superkup od Real Madrida na otvaranju sezone. Ekipa Josea Mourinha izgleda veoma snažno i nanizala je 11 mečeva bez poraza u svim takmičenjima pri čemu je upisala samo dva remija.Marcos Rojo, Marouane Fellaini, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimović i Michael Carrick su povrijeđeni kod Uniteda, a upitan je Erick Bailly. U redovima domaćina suspendovan je André Almeida, a navodno su pod upitnikom Julio Cesar, Eliseu i Lisandro Lopez.CSKA meč protiv Basela dočekuje sa samo jednom pobjedom u posljednjih pet mečeva u svim takmičenjima i svjesna je da protiv, kako sada stvari stoje, glavnog konkurenta u borbi za drugo mjesto na tabeli, mora osvojiti barem bod na domaćem terenu.Basel je u boljoj formi i ima četiri pobjede u posljednjih šest takmičarskih mečeva, a snagu je pokazao velikom i visokom pobjedom nad Benficom u 2. kolu kada je bilo 5:0.Alan Džagoev će nedostajati domaćem timu zbog povrede, dok gosti iz istih razloga ne mogu računati na Rickyja van Wolfswinkela i Germana Vailatija.1. Manchester United 62. Basel 33. CSKA Moskva 34. Benfica 0Autsajder ove grupe i jedini tim uz kiparski APOEL koji je nakon prva dva kola imao učinak od nula bodova i nula postignutih golova je Anderlecht. Ipak, belgijski tim može biti zadovoljan rezultatima koje bilježi u posljednje vrijeme u domaćim takmičenjima gdje je povezao četiri uzastopne pobjede. Ali, u Ligi prvaka ga čeka još jedna paklena misija.Paris Saint-Germain se namučio protiv Dijona u prethodnom meču Ligue 1, ali riječ je o ekipi koja je u ovoj sezoni upisala samo jedan remi, dok su u svim ostalim mečevima upisali pobjede uključujući i onu protiv Bayerna iz Minhena u 2. kolu (3:0).Parižani, međutim, imaju problema s igračkom križaljkom, jer su upitni Edinson Cavani, Layvin Kurzawa, Thiago Silva, Marco Verratti i Thiago Motta. Domaćin će biti lišen usliga Andyja Najara i Uroša Spajića koji su povrijeđeni, a upitan je nastup Emmanuela Adjeya Sowaha.Meč između Bayern Minhena i Celtica posebno je interesantan zbog povratka Juppa Heynckesa (72) u najelitnije klupsko takmičenje. Svoj posljednji meč u Ligi prvaka slavni njemački trener odradio je 2013. godine, baš kao trener Bayerna. Bio je to ujedno u njegov posljednji meč kao treneru. A nije bio u pitanju bilo kakav meč. Igralo se finale Lige prvaka u kojem je savladana Borussija Dortmund. To je bila sezona u kojoj je Jupp s Bayernom osvojio trostruku krunu i otišao u trenersku mirovinu. Vratila ga je Bayernova kriza...Opasni Celtic pod vodstvom Brendana Rodgersa pokušat će nanijeti nove brige Bayernu koji je proteklog vikenda pregazio Freiburg (5:0) i tako prekinuo niz od tri vezana meča bez pobjede u svim takmičenjima. Škotski prvak ima pet pobjeda i remi u posljednjih šest takmičarskih mečeva i večeras će pokušati da nastavi taj niz.Manuel Neuer i Franck Ribery su povrijeđeni kod Bavaraca, a upitni su Juan Bernat, Javi Martinez i Arturo Vidal. Celtic dolazi bez Joze Šimunovića i Anthonyja Ralstona, a vjerovatno neće biti ni Scotta Browna kao ni Erika Sviatchenka.1. PSG 62. Bayern Minhen 33. Celtic 34. Anderlecht 0Roma je nakon pet uzastopnih pobjeda u svim takmičenjima, odnosno nakon niza od sedam utakmica bez poraza, pala na svom Olimpicu u derbiju protiv Napolija koji je slavio rezultatom 1:0.Veće "glavobolje", ipak, ima Antonio Conte koji je sa svojim Chelseajem povezao dva poraza u Premiershipu i to od prvoplasiranog Manchester Cityja i posljednjeplasiranog Crystal Palacea, tima koji je prvu ligašku pobjedu u sezoni upisao upravo protiv Plavaca.N'Golo Kanté, Danny Drinkwater i Victor Moses su povrijeđeni u redovima Chelseaja, a upitan je Alvaro Morata. Kod Rome su zbog povreda nedostupni Patrik Schick, Kostas Manolas i Gregoire Defrel.Atletico Madrid je u Azerbejdžan stigao s jednim bodom iz prva dva kola, a obaveza mu je da se u Španiju vrati sa četiri boda. Za takav poduhvat izabranici Diega Simeonea morat će prekinuti niz od tri meča bez pobjede u svim takmičenjima.Debitant u Ligi prvaka Qarabag nije imao sreće u žrijebu i osvajanje makar jednog boda u šest kola grupne faze mnogo bi značilo za ovaj klub.Míchel i Rashad F. Sadygov su upitni kod Qarabaga, dok su pod upitnikom u redovima gostiju Koke i Antoine Griezmann.1. Chelsea 62. Roma 43. Atletico Madrid 14. Qarabag 0Sezonu je dočekala sa velikom dozom skepse, njen teritorij potresaju priče o referendumu o nezavisnosti Katalonije, najskuplje pojačanje Ousmane Dembele se povrijedilo, ali Barcelona na terenu niže odlične rezultate. Devet vezanih pobjeda i jedan remi upisao je tim Ernesta Valverdea nakon dva poraza od Real Madrida na otvaranju sezone u okviru španskog Superkupa. Šanse da se odličan niz nastavi su jako visoke, posebno nakon osvojenog boda u gostima protiv Atletico Madrida.Olympiakos ima samo dvije pobjede u posljednjih osam takmičarskih mečeva i već je napravio trenersku promjenu na klupi. Takis Lemonis je krajem septembra zamijenio Besnika Hasija, ali ni takav potez za sada nije pokazao rezultete, jer Lemonis je upisao poraze od Atromitosa kod kuće u grčkom prvenstvu i od Juventusa u gostima u Ligi prvaka te ligašku pobjedu protiv Panionisa (4:3) u gostima.Ousmane Dembélé, Jordi Alba, Rafinha i Arda Turan su povrijeđeni kod Barcelone, a El Fardou Ben Nabouhane i Emmanuel Emenike kod gostiju.Juventus će protiv Sporting Lisabona tražiti povratak samopouzdanja, jer u meč ulazi s porazom od Lazija i s remijem protiv Atalante. To je učinak Stare dame u posljednja dva ligaška meča. A još uvijek boli težak poraz od Barcelone u gostima (3:0) u 1. kolu Lige prvaka.S formom se ne može pohvaliti ni Sporting koji je u posljednjih pet takmičarskih mečeva upisao samo jednu pobjedu i to protiv trećeligaša Oleriosa u nacionalnom kupu.Benedikt Höwedes i Mattia De Sciglio su povrijeđeni, a Claudio Marchisio upitan za ovaj meč u redovima domaćeg tima, dok je kod gostiju upitan Seydou Doumbia.1. Barcelona 62. Sporting Lisabon 33. Juventus 34. Olympiakos 0