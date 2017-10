Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko iz Tallina je putem društvenih mreža poslao emotivnu poruku navijačima BiH.

"Do kraja ovih, za nas neuspješnih kvalifikacija, ostala je još jedna utakmica! Nadali smo se i vjerovali da ćemo se u Estoniji boriti barem za baraž, ali nažalost to neće biti slučaj! Protiv Estonije borit ćemo se za sebe i za sve one koji vole Bosnu i Hercegovinu! Vrijeme brzo prolazi i sve ovo će jednog dana biti jučer i imamo za čime da žalimo, ali se moramo okrenuti budućnosti i pokušati sve greške koje smo napravili, a bilo ih je puno, ispraviti, jer samo tako možemo napredovati", poručio je Džeko na svojoj zvaničnoj Facebook stranici.Naš napadač bio je ljut nakon poraza od Belgije na Grbavici istakavši da golovi koje je BiH primila nemaju veze sa profesionalnim nogometom Podsjetimo, meč između Estonije i Bosne i Hercegovine igra se u utorak od 20:45 sati.