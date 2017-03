Edin Džeko (Foto: EPA)

Roma je u 28. kolu talijanske Serije A pobjedila Palermo na gostujućem terenu rezultatom 3:0. Jedan gol je postigao kapiten bh. reprezentacije i napadač Rome Edin Džeko, koji nije krio zadovoljstvo.

Roma je pobjedom nad Palermom prekinula niz od tri poraza gledajući nastupe us vim takmičenjima.



"Prošla sedmica je bila loša za nas, tako da je pobjeda protiv Palerma veoma važna", izjavio je Džeko.



On je u igru ušao u 64. minuti, a u 76. je postigao pogodak te povisio vodstvo Rome na 2:0. U finišu meča je Peres postavio konačnih 3:0.



"Postigli smo tri gola te smo sačuvali svoju mrežu, to je dobro za samopouzdanje. Protiv Palerma su priliku dobili igrači koji nisu mnogo igrali ove sezone te su napravili odčičan posao. Možemo se opustiti, ekipa ima mnogo opcija", rekao je napadač Rome.







On je protiv Palerma postigao svoj dvadeseti gol u Seriji A te je na drugom mjestu liste strijelaca s dva pogotka manje od Belottija. U svim takmičenjima je ove sezone postigao 30 golova.



"U Italiji ima mnogo dobrih napadača, a meni je drago što sam pogodio nakon nekoliko utakmica, posebno jer nas čeka važan meč u četvrtak protiv Lyona u Evropskoj ligi", završio je Džeko.



Roma će u četvrtak odigrati drugu utakmicu osmine finala Evropske lige protiv Lyona na Olimpicu te nakon prvog susreta ima zaostatak 2:4.