Džeko će novac od državne nagrade dati u humanitarne svrhe

"Prijatno me iznenadila informacija da me Vijeće ministara BiH nagradilo i to Državnom nagradom za sport, za promociju BiH u svijetu", poručio je reprezentativac BiH i nogometaš Rome Edin Džeko.

Kapiten bh. selekcije je poručio da mu je od prvog dana karijere cilj bio da kroz svoje igre i ponašanje promoviše i državu i da je ponosan što je rođen u Bosni i Hercegovini.



"Ponosan sam što uz moje ime, bilo gdje da krenem i bilo gdje da dođem, stoji zastava naše zemlje i tako je oduvijek i bit će zauvijek. Svaka nagrada, a posebno ona koja dolazi iz moje domovine je meni posebno vrijedna i bitna", rekao je Džeko.



Dodao je da sportisti jesu najbolji ambasadori BiH u svijetu i zato im treba podrška države, vlasti i navijača.



"Svi mi sa ponosom nosimo grb na srcu. Bilo je uspona i padova, bit će ih još, ali najbitnije od svega je da znamo odakle dolazimo i da sa sobom nosimo dobrotu, poniznost i vjeru u ono što radimo, a ljudi će, prije ili kasnije, prepoznati iskrenost u tome! Hvala vam još jednom i svima želim mnogo sreće, ljubavi, smijeha, manje problema, više pobjeda i puno zdravlja u 2017. Svi zajedno smo to i zaslužili! Voli vas vaš Edin", poručio je Džeko uz poruku da će novac od nagrade podijeliti u humanitarne svrhe.