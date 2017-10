Duljević razočaran zbog poraza, Lulić svjestan da je greška napravljena protiv Kipra

Foto: Harun Muminović/Klix.ba

Senad Lulić i Haris Duljević bili su razočarani nakon poraza od Belgije rezultatom 4:3 u utakmici devetog kola kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine.

Ofanzivac Dynamo Dresdena Haris Duljević kaže kako je teren bio težak, ali da to ne smije biti alibi, te je dodao kako su svi igrači pružili svoj maksimum.



"Teška utakmica prije svega, teren je bio u kriminalnom stanju. Ne možemo uzimati teren kao alibi, jer kakav je bio nama i njima je bio isti. Mislim da smo dali svoj maksimum, žao mi je, jer nismo imali sreće u pojedinim trenucima, a greške koje smo pravili koštale su nas boljeg rezultata", rekao je bivši fudbaler Sarajeva.



Nakon toga, kaže kako ne može biti zadovoljan svojom igrom iz razloga što smo na kraju ipak poraženi.



"Čudna utakmica, na poluvrijeme smo otišli s prednošću i mislili smo da možemo to zadržati do kraja, ali nismo uspjeli. Što se tiče moje igre, ne mogu biti zadovoljan kad nismo slavili i ponovno kažem, ostaje žal zbog ove utakmice", završio je Duljević.



Nakon njega, Senad Lulić napomenuo je da nismo pravili greške samo u večerašnjem meču, te da su greške napravljene u meču protiv Kipra.



"Teška utakmica, ja mislim da danas nije bila odlučujuća utakmica jer smo mi greške pravili protiv Kipra. Danas smo svi dali sve od sebe, postigli smo tri gola na okom teškom terenu, ali greške smo napravili u ranijim utakmicama. Imali smo vodstvo i protiv Kipra i protiv Belgije danas, ali ne znamo to da iskoristimo. Ne znamo braniti rezultat, na poluvremenu smo imali prednost i postigli smo tri gola, a ja mislim da je to trebalo biti dovoljno za pobjedu. S ovim porazom mislim da smo završili s kvalifikacijama", rekao je Lulić nakon meča.



Podsjećamo, Zmajevi u sljedećem meču igraju protiv Estonije, a susret je na rasporedu u utorak s početkom u 20:45 sati.