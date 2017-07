Nakon što mu je ugovor istekao prošlog mjeseca, Haris Duljević je i zvanično postao "bivši" nogometaš i kapiten FK Sarajevo. On je sada pred potpisom za njemački Dynamo Dresden pa se putem svog profila na Facebooku odlučio javno oprostiti od Bordo tima i navijača.

Nakon što mu je ugovor istekao prošlog mjeseca, Haris Duljević je i zvanično postao "bivši" nogometaš i kapiten FK Sarajevo. On je sada pred potpisom za njemački Dynamo Dresden pa se putem svog profila na Facebooku odlučio javno oprostiti od Bordo tima i navijača.

Duljević je bio najbolji igrač Sarajeva, što mu je donijelo i kapitensku traku koja mu je mnogo značila. Igrajući za Bordo ekipu je stigao i do A reprezentacije BiH. Sada je pred potpisom za Dynamo iz Dresdena, ali bivši klub ne zaboravlja pa se oglasio putem Facebooka."I baš tog dana moj dječački san se ostvario, dan kad sam postao igrač FK Sarajevo i kad sam dobio priliku da se dokažem. Koliko god da sam svjestan dara kojim me dragi Bog počastio, vjerujem da bi sve to bilo teško dostižno da nije bilo vrijednih saigrača te iskrenih i dobronamjernih ljudi koji su stajali uz nas, davali nam savjete i učili nas onome što je najbolje. Iskreno hvala za podršku vjernim navijčima koji zapravo i daju čar i smisao ovom sportu. Bilo je lijepih i manje lijepih dana, znalo se i meni dogoditi da imam loš dan na terenu, ali upravo podrška vas koji ste svaki trenutak uz iskrene emocije proživljavali s nama na terenu, vas koji ste bili naš 12. i najbitniji igrač, bila vrijedna svog truda i zalaganja. Velika čast mi je što sam bio član bordo porodice koja je znala prepoznati sav moj trud, želju i zalaganje, pa me je nagradila za mene najvećim trofejem - kapitenskom trakom. Pored časti zbog nošenja kapitenske trake, ona me obavezala i na veliku odgovornost, kako na terenu, tako i van njega. U ovom trenutku bih zanemario one manje lijepe stvari koje su se događale u posljednjih nekoliko mjeseci, jer zaista želim da Sarajevo u mom srcu ostavi samo lijepe uspomene. Gdje god da odem, za koji god klub da nastupam, Sarajevo će uvijek i zauvijek biti tu, moj ostvareni san i moja pružena prilika za bolju budućnost. Napisat cu da sam i danas veoma sretan, stepenicu po stepenicu koračam i nastavljam uz Božiju pomoć, nadam se prema samom vrhu. Kakve planove za mene dragi Bog ima, ne znam, ali znam da ću dati sve od sebe da nižem nove uspjehe. Uspjet cu, jer su i oni tu, moja porodica, koja mi je sve ove godine bila najveća podrška, sve trenutke proživljavala zajedno sa mnom i vjerovala u mene. Sve prolazi, ali Sarajevo ostaje. Želim im puno uspjeha, da ove godine osvoje dvostruku krunu, da sa svakom novom utakmicom ostvaruju pobjede i da time učine svoje navijače sretnim i ponosnim", napisao je Duljević.On je prije dolaska u Sarajevo nastupao za Olimpik i zenički Čelik. Prošle sedmice je otputovao u Njemačku, gdje se očekuje da potpiše ugovor s njemačkim drugoligašem Dynamom iz Dresdena.