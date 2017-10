Dok svi bruje o "autobusu" Uniteda, Mourinho uzvraća: Liverpool je kriv za meč bez pogodaka

Foto: EPA-EFE

Iako zbog ziheraškog pristupa pljušte kritike na račun Manchester Uniteda, trener tima s Old Trafforda Jose Mourinho smatra da je Liverpool kriv za meč bez pogodaka koji su ova dva tima odigrala u okviru 8. kola Premiershipa.

Liverpool je u velikom engleskom derbiju na svom terenu ugostio United koji je pod vodstvom Mourinha igrao vrlo defanzivno te izuvukao remi (0:0). Još tokom meča pristup Uniteda bio je kritikovan na društvenim mrežama od navijača, novinara, analitičara... No, Mourinho za tim ne mari. On tvrdi da je trener Redsa Jurgen Klopp više kriv za remi bez golova.



"Zavisi šta podrazumijevate za uzbudljivu utakmicu. Jedna stvar je uzbudljiva utakmica za navijače, a druga je za ljude koji čitaju fudbal na drugi način. Za mene, drugo poluvrijeme je bilo malo poput igranja šaha, ali moj protivnik nije otvorio vrata za pobjedom. Došli smo po tri boda, ali u drugom poluvremenu bilo je teško zbog dinamike meča. Čekao sam Jurgena da nešto promijeni i krene malo više naprijed, ali je stalno čuvao tri snažna veznjaka. Čekao sam da on pruži malo više prostora za kontranapade, ali nije mi dao to. Ja znam da vi mislite kako smo se mi branili, a oni napadali, ali reći ću vam da su oni igrali kući i nisu pokrenuli ništa. Ne znam zašto", rekao je Mourinho.



United je trenutno drugi na tabeli s 20 osvojenih bodova. Na prvom mjestu je Manchester City s dva boda više.