U 32. kolu Championshipa Leeds je pobijedio Bristol City rezultatom 2:1, a jedini gol za poraženu ekipu postigao je bh. reprezentativac Milan Đurić.

Milan Đurić

U 32. kolu Championshipa Leeds je pobijedio Bristol City rezultatom 2:1, a jedini gol za poraženu ekipu postigao je bh. reprezentativac Milan Đurić.

U prvom poluvremenu je viđen jedan pogodak i to u mreži gostiju. Wood je nakon asistencije Hernandeza u 28. minuti donio vodstvo Leedsu i to je bio rezultat prvog poluvremena.







Na otvaranju drugog dijela utakmice, tačnije u 47. minuti, Hernandez je pogodio za 2:0, a asistenciju je upisao Ayling. Poraz Bristol Cityja je ublažio Đurić u petoj minuti sudijske nadoknade, kada je iz kornera loptu ubacio Cotterill, a naš reprezentativac pogodio glavom. U igru je ušao u drugom poluvremenu, a bio je to njegov drugi gol u Championshipu otkako je stigao iz Cesene tokom zimskog prijelaznog roka.



Bristol je dvadeseti na tabeli s 32 boda, dok je Leeds peti s 57 osvojenih bodova. Lider Newcastle ima 66 bodova.