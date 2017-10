Milan Đurić

Bh. reprezentativac Milan Đurić nastupio je u utorak navečer u osmini finala engleskog Carabao Cupa, odnosno League Cupa, protiv ekipe Crystal Palacea. Postigao je jedan od četiri gola svog tima u pobjedi 4:1, a nakon utakmice nije krio zadovoljstvo.

"Sretan sam što sam se vratio u tim i što sam ponovo na stadionu. Također sretan sam zbog pobjede i postignutog gola, za napadača je to veoma važno. Hvala zaposlenicima Bristola koji su mi pomogli da se oporavim, nadam se da ću biti bolji. Drago mi je i zbog navijača, jer je na domaćem terenu atmosfera uvijek fantastična", izjavio je Đurić.







Utakmica uprkos rezultatu nije bila baš jednostavna.



"Igrali smo veoma dobro. Nismo dobro počeli, Crystal Palace je poveo, ali smo odlično reagovali. Borili smo se konstantno, bila je ovo savršena noć za nas", riječi su napadača Bristola.



Otkrio je protiv kojeg kluba bi volio igrati u narednoj fazi.



"Možda protiv Manchester Uniteda. Zlatan Ibrahimović sada ne igra, ali je on oduvijek bio moj idol", rekao je Đurić.







Protekli period nije bio nimalo lagan za njega, jer je imao problema s povredom.



"Nije lako, radio sam naporno cijelo ljeto. Nisam imao mnogo vremena za porodicu, stalno sam trenirao. Sada sam veoma sretan zbog povratka u tim. Ipak, nije se lako vratiti u ekipu jer ona igra veoma dobro, no, sve je to nogomet, ali mislim da je moje mjesto na terenu", kazao je bh. reprezentativac.



Težak period je iza njega, a sada radi na podizanju forme te se nada da problema s povredama neće biti.



"Bilo je teško, imao sam dvije operacije, a sada sam spreman 50 ili 60 posto. Treba mi vremena da se vratim u formu. Razmišljam pozitivno, Bristol je dobra prilika za mene, sretan sam ovdje i nadam se da ću se osjećati bolje u budućnosti", završio je Đurić.