Đokanović i ostali talenti iz Akademije dokaz su da FK Sarajevo ima svjetlu budućnost

Bh. nogomet se već duži period nalazi u krizi koja je vrhunac doživjela s još jednim neuspješnim kvalifikacijama "A" selekcije, a pozitivnih priča jako je malo, gotovo neprimjetno.

Bh. nogomet se već duži period nalazi u krizi koja je vrhunac doživjela s još jednim neuspješnim kvalifikacijama "A" selekcije, a pozitivnih priča jako je malo, gotovo neprimjetno.

Mihojević produkt skauting službe

Alagić i Đokanović (Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba)

Neočekivan trijumf protiv Protugala

Alagić i Đokanović složni: Uvjeti u Akademiji su najbolji u državi (Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba)

Ipak, jedna takva rađa se u sarajevskom Butmiru, domu Akademije FK Sarajevo, koja napreduje iz dana u dan.Potvrda ove teze svakako je u činjenici da su sve ekipe ove Akademije prvoplasirane u prvenstvima BiH od one pionirske pa do juniorske, kao i veliki broj reprezentativaca u svim bh. selekcijama."Svaki uspjeh naših reprezentacija je velik ako se u obzir uzmu uvjeti u kojima mladi igrači rade. Kao primjer ću navesti da u Bosni i Hercegovini postoje samo tri nogometna kampa - naš u Butmiru te kampovi Širokog Brijega i Zvijezde 09. Jedino ova tri kluba imaju neke optimalne uvjete za razvoj mladih igrača. Naša Akademija je osnovana prije tri i po godine. Bazu igrača čine nogometaši iz Sarajevskog kantona te najkvalitetniji igrači iz drugih bh. gradova, kojima je osiguran smještaj. Trenutno je njih 25 smješteno u kući pored kampa. Za njih se brine domaćica, koja im je 24 sata na raspolaganju. Imamo svog kuhara, menadžere, nutricioniste... Imamo po dva trenera u svakoj selekciji te uz njih još fitnes trenera i trenera golmana. Zadovoljni smo s razvojem situacije, jer su trenutno sve naše selekcije lideri na tabelama. Ranijih godina smo imali problema zbog stalnih odlazaka na turnire i to se odražavalo na rezultate u bh. ligama. Upravo sada imamo problema s juniorima, jer su Nedim Hadžić i Rijad Sadiku konstantno s prvim timom. S druge strane, to nam predstavlja zadovoljstvo. Imali smo i situaciju da su nam igrači išli na probu, što ćemo nastojati da spriječimo u budućnosti", rekao je za portal Klix.ba Sanjin Alagić, šef Akademije FK Sarajevo.Alagić je istakao da je od samog početka bilo jako puno otpora prema Akademiji, zbog čega u startu rezultati nisu bila idealni."Zbog takvih stvari su nam dragi rezultati koje smo ostvarili u kratkom periodu. Trenutno u prvom timu ima deset igrača koji su ponikli u Akademiji ili su tu proveli najmanje jednu godinu. Najsvjetliji primjer je kapiten Marko Mihojević. On je produkt naše skauting službe, jer smo ga doveli na vrijeme u naš klub. Imamo jako kvalitetne uslove i trenažni proces te sigurno Sarajevo ne treba da brine za budućnost. Željeli bi da više dobijaju šansu da igraju u prvom timu, a problem je i što se promijenilo puno trenera pa im to ne daje mogućnost da pruže više šansi mladim igračima. Upravo to neigranje mladih igrača u prvim timovima odražava se na loše rezultate reprezentacija od one najmlađe pa do 'A' selekcije. Nedavno smo iznijeli prijedlog da šest mladih igrača do 21 godine mora biti u zapisniku utakmica prvih timova, a da trojica moraju početi utakmicu. Za ovu inicijativu se slažu svi iz struke. Moramo tako uraditi ako mislimo da imamo neku budućnost i da se približimo Evropi", istakao je Alagić.Šef Akademije smatra da je infrastruktura u Butmiru na zavidnom nivou."Na našim terenima treniraju sve selekcije Akademije od U13 do U19, zatim prvi tim Sarajeva i ženska ekipa SFK 2000. Imamo tri terena od čega je jedan s umjetnom travom, koji ima certifikat za igranje utakmica Lige prvaka. Bio je plan da se izgradi još više svlačionica, kancelarija, fitnes centar te mjesto gdje bi boravili naši igrači sa strane. Ipak, do ovog momenta još se nije krenulo s izgradnjom i čekamo povoljniju priliku. I ovo što mi imamo daleko je od onoga što drugi imaju u inostranstvu. Obišli smo mnoge kampove pa to mogu s punim pravom tvrditi. Međutim, na pravom smo putu i ostaje nam želja da više mladih igrača dobije šansu u prvom timu. Sarajevo ima navijače koji uvijek očekuju titule i da je klub najbolji i da se igra svake godine u evropskim takmičenjima. Ali, tako nije u ovom trenutku, što pokazuju i rezultati. Smatram da igrači koji su promovisani iz Akademije ništa nisu manje kvalitetni od ostatka ekipe. Naravno, forsiranje mladih igrača zahtjeva dodatni oprez i to je vjerovatno razlog nepovjerenja trenera", rekao je Alagić, koji se nalazi i u stručnom štabu mlade reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je nedavno uspjela savladati favorizovani Portugal."Bila je to velika pobjeda za bh. nogomet. Trijumf koji skoro niko nije očekivao, jer smo igrali bez pet standardnih igrača. Možemo biti zadovoljni. Portugal nije izgubio posljednje dvije, tri godine. Ovim putem čestitam igračima i selektoru te stručnom štabu na ovom uspjehu. Ubrzo gostujemo u Velsu i to će biti također teška utakmica. Grupa je jaka. Mi trenutno imamo šest bodova, Švicarska ima sedam i utakmicu više, dok se Rumunija izdvojila s deset bodova. Ipak, ispred njih je nekoliko teških utakmica, uključujući susret s Portugalom. Treba istaći da veliki broj igrača ne igra u svojim klubovima. Od naših 22 igrača koje smo pozvali, možda njih četiri ili pet je standardno. Ostali ne igraju ili dobijaju malu minutažu. Ali, to je ono najkvalitetnije što imamo i onda sami sebi postavimo pitanje koliko su očekivanja realna i kako praviti vrhunske rezultate", istakao je Alagić.Kao jedan od najsjajnijih produkta Akademije FK Sarajevo je kapiten kadetske ekipe Bordo tima i U17 reprezentacije BiH Andrej Đokanović, koji je s tom selekcijom nedavno proslavio plasman u elitni krug kvalifikacija za Evropsko prvenstvo."Zadovoljni smo rezultatom, jer smo postigli uspjeh plasmanom u elitni krug. Nadam se da ćemo se za njega što bolje spremiti i uigrati te da ćemo se plasirati na Euro. Svojom igrom mogu biti zadovoljan, ali je moglo još bolje. Sa mnom u ekipi je bilo još četiri igrača iz akademije FK Sarajevo - Dizdarević, Islamović, Šarić i Nikolić. U Makedoniji smo imali problema s terenom, ali uspjeli smo to neutralisati i izboriti plasman. U selekciji dominiraju igrači koji dolaze iz Njemačke i Srbije. Prema mom mišljenju razlog je što se u inostranstvu radi kvalitetnije, tako da su nas oni dodatno ojačali", rekao je mladi Đokanović, koji se dotakao i kadetskog tima FK Sarajevo."Dominiramo u ligi i sigurno koračamo ka novoj, četvrtoj tituli zaredom. Sve je ovo proizvod kvalitetnog rada u Akademiji, koja nam nudi optimalne uslove za rad. Skoncentrisani smo na treninge i zbog toga ostvarujemo dobre rezultate. Klub se brine o svim segmentima života pa čak i o prevozu do škola koje pohađamo. Veoma sam zadovoljan i nadam se da će nam se kvalitetan rad isplatiti u budućnosti", rekao je Đokanović, koji je rođen u Istočnom Sarajevo i već tri godine nastupa za Akademiju FK Sarajevo.