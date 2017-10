Direktor Barcelone: Želimo dovesti Coutinha u januaru, pravimo najjaču moguću ekipu

Foto: EPA-EFE

Direktor Barcelone Oscar Grau potvrdio je danas kako interesovanje njegovog kluba za potpis Brazilca Philippea Coutinha još uvijek nije prestalo.

Podsjećamo, katalonski klub naljeto je u više navrata pokušao dovesti fudbaler Liverpoola, međutim Redsi su vođeni prvim stavom da ne žele prodati svog fudbalera do kraja ljetnog prelaznog roka odbijali sve ponude iz Španije.



Sam igrač predao je zahtjev za transfer jer je priželjkivao transfer u Barcelonu, međutim na kraju je ipak ostao na Anfieldu, a već u prvim utakmicama koje je odigrao ove sezone pokazao je koliko je zapravo bitan igrač za Redse.



"Finansijski smo spremni da dovedemo Coutinha iili bilo kojeg drugog igrača u januarskom prelaznom roku. Želimo imati najkonkurentniju moguću ekipu, a gledamo samo koga ćemo dovesti, čak i ako nikoga ne prodamo. Klub je u poziciji da može stvoriti najbolju moguću ekipu, a u suštini to je ono što želimo", rekao je direktor Barcelone.



On je također dodao kako bi klub ove sezone mogao zaraditi oko 900 miliona eura, a istakao je da je cilj zaraditi milijardu eura do 2021. godine. Na kraju, nije želio govoriti o referendumu u Kataloniji i kako bi kompletna takva situacija utjecala na klub.