Desailly: Milanu trebaju tri ili četiri svjetska igrača

Marcel Desailly (Foto: EPA-EFE)

Legenda Milana Marcel Desailly smatra da Milan mora dovesti velika pojačanja naredne sezone ukoliko želi uspjeh.

Legenda Milana Marcel Desailly smatra da Milan mora dovesti velika pojačanja naredne sezone ukoliko želi uspjeh.

Desailly je nastupao za Milan u periodu od 1994. do 1998. godine, a u finalu Lige prvaka 1994. godine je postigao pogodak kada je Milan pobijedio Barcelonu rezultatom 4:0. Prema Rossonerima i dalje gaji emocije.



"Naravno, voljet ću Milan dok sam živ. Bio sam ovdje na San Siru pred 80.000 ljudi, iskusio sam trenutke koje ne mogu opisati, zaista su nevjerovatni", izjavio je Desailly.



Trenutno nije zadovoljan situacijom u kojoj se talijanski klub nalazi.



"Tužan sam, nadam se da direktori znaju šta rade. Kupili su mnogo igrača ove sezone nadajući se da će biti dobro, no, to se ne događa sada. Moramo stisnuti zube do kraja sezone, a potom dovesti tri ili četiri svjetski poznata igrača, koji će donijeti iskustvo i postaviti temelje za Milan kojeg svi poznajemo", završio je Desailly.