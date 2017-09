Ousmane Dembele (Foto: EPA-EFE)

Novi nogometaš Barcelone Ousmane Dembele će zbog povrede pauzirati tri do četiri mjeseca.

Katalonci su za Dembelea platili Borussiji Dortmund oko 130 miliona eura, a već su na početku sezone ostali bez svog pojačanja. Mladi nogometaš je igrao svega 29 minuta u subotnjoj utakmici protiv Getafea, koja je ujedno bila i njegov debi za novi klub.



Francuski nogometaš ima povredu tetive femoralnog bicepsa na lijevoj butini te će biti operisan naredne sedmice u Finskoj. Zahvat će obaviti dr. Sakari Orava.



Nakon operacije ga čeka pauze od tri do četiri mjeseca. To znači da će odusustvovati s terena do kraja ove godine, odnosno da će gotovo sigurno propustiti derbi protiv Reala, koji će se igrati 23. decembra.



Barcelona će se sada oslanjati na igrače poput Paulinha i Denisa Suareza.