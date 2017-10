Defanzivac Belgije upozorava: Moramo preživjeti prvih 15-20 minuta utakmice

Foto: Harun Muminović/Klix.ba

Defanzivac Belgije Jan Vertonghen svjestan je pred meč kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2018. godine protiv Bosne i Hercegovine da je ovo veoma bitan meč za našu reprezntaciju.

On kaže kako će BiH od samog početka agresivno krenuti prema golu Belgije te da on i njegovi saigraču moraju preživjeti uvodnih 15-20 minuta utakmice.



"Sigurno je da će Bosna i Hercegovina nastupiti snažno od samog početka i to je ono što očekujemo. Ovo je praktično posljednja šansa za njih za plasman u play-off, tako da očekujemo u prvih 15-20 minuta žestok tempo i agresivnu igru koju moramo preživjeti", rekao je Jan Vertonghen.



Podsjećamo, meč između reprezentacije Bosne i Hercegovine i Belgije igra se u subotu s početkom u 18 sati.