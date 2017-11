De Rossi: Malo je onih koji su vjerovali u Romu, tretirani smo kao idioti

Daniele De Rossi (Foto: EPA-EFE)

Roma je odigrala odličnu utakmicu u Ligi prvaka te zasluženo pobijedila Chelsea rezultatom 3:0. Kapiten Vučice Daniele De Rossi nije krio zadovoljstvo i ponos.

"Mi u Romi ne doživljavamo mnogo sjajnih noći u Ligi prvaka, naprotiv, često budemo poraženi, no, sjećam se kad smo pobijedili Chelsea prije nekoliko godina, a ljudi u Rimu se još uvijek sjećaju strijelaca. Sjećat će se i ove utakmice. Malo je onih koji su vjerovali u nas, ali mi smo odlična ekipa. Još ništa nije gotovo, ostale su još dvije teške utakmice, a Qarabag je pokazao da nije naivan", izjavio je De Rossi.



On smatra da Roma napreduje.



"Trener je promijenio način na koji napadamo protivnike, to je očigledno. Uvijek smo agresivni, čak i protiv ekipa kojih smo se ranije plašili. Ovo je korak naprijed. Poraz protiv Intera nam je pokazao šta moramo raditi", rekao je kapiten Vučice.



Nakon remija s Atleticom, mnogi su osuli paljbu po treneru i ekipi, no, Roma se dokazala.



"Trener i igrači su tretirani kao idioti kada smo remizirali s Atleticom, a neki su se ponašali kao da dugujemo izvinjenje zato što smo u Azerbejdžanu pobijedili Qarabag samo 2:1. Mišljenja se brzo mijenjaju. Ja ću uvijek biti ponosan što sam dijete Rome, čak i kad izgubimo 7:1", završio je De Rossi.