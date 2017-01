Coutinho: Klopp će odvesti Liverpool do titula

Brazilski nogometaš Philippe Coutinho je za britanske medije izjavio da će menadžer Liverpoola Jurgen Klopp u budućnosti osvajati trofeje s Redsima.

Foto: EPA

Liverpool je izgubio tri domaće utakmice za samo sedam dana te je eliminisan iz dva kup takmičenja, a sada se fokusira na Premierligu, gdje se nalazi na četvrtom mjestu na tabeli. Redsi imaju 10 bodova manje od vodećeg Chelseaja, a utorak će na Anfieldu dočekati ljute rivale.



"Bila je ovo loša sedmica za nas, ali idemo dalje. Vjerujemo da možemo osvojiti titule s Kloppom, potpisao sam ugovor jer imam menadžera pobjednik. Vjerujem u sve što radi u svlačionici za nas, igrači vjeruju da će nas odvesti do titula. Zbog toga sam potpisao ugovor, to želim ostvariti", izjavio je Klopp.



Liverpool je doživio poraz i od niželigaša Wolverhamptona u subotu u FA Cupu, nakon čega je Klopp kritikovan.



"Imamo priliku da se vratimo na pravi put, a to je utakmica protiv Chelseaja", poručio je Coutinho.