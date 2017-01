Klopp: Siguran sam da kandidati za titulu žele da pobijedimo Chelsea

Menadžer Liverpoola Jurgen Klopp smatra da će konkurenti za titulu u Premiershipu navijati za njegov tim u duelu protiv Chelseaja, koji se igra na Anfieldu u okviru 23. kola.

Jurgen Klopp (Foto: EPA)

Menadžer Liverpoola Jurgen Klopp smatra da će konkurenti za titulu u Premiershipu navijati za njegov tim u duelu protiv Chelseaja, koji se igra na Anfieldu u okviru 23. kola.

Liverpool će večeras dočekati Chelsea na svom Anfieldu, a protivnik dolazi u odličnoj formi nakon što je dobio 15 od 16 posljednjih utakmica u Premiershipu. Ekipa menadžera Antonija Contea je primila samo šest golova ut om periodu, dok je Liverpool zabilježio katastrofalan start kalendarske godine. Pao je na četvrto mjesto i za Plavcima zaostaje čak 10 bodova.



Redsi su dobili samo niželigaša Plympouth Argyle u posljednjih osam utakmica u svim takmičenjima, a poraženi su u tri domaće utakmice u nizu prošle sedmice.



Chelsea sigurno maršira prema petoj tituli prvaka Engleske, a ekipe poput Arsenala i Tottenhama se nadaju da će Redsi pobijediti.



Klopp je zabrinut zbog forme svog tima više nego što razmišlja o utrci za titulu.



"Siguran sam da mnogi timovi u ligi žele da pobijedimo Chelseaja. To bi definitivno učinilo Premiership zanimljivijim. No, to ne znači ništa. Mi želimo tri boda, što je dovoljno da motivacija bude na najvišem nivou. Trebaju nam bodovi,. ne smijemo ih gubiti. Nismo odgovorni za Chelseajevu gotovo savršenu sezonu jer smo ih jednom pobijedili, na ostalo nemamo utjecaj. Ako izgube ovdje, a pobijede u ostalim utakmicama, bit će prvaci", kazao je menadžer Liverpoola.



Liverpool i Chelsea se sastaju u 21:00 sati.