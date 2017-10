Courtois još uvijek nije produžio ugovor s Chelseajem, vreba ga Real

Thibaut Courtois (Foto: EPA-EFE)

Belgijski reprezentativac Thibaut Courtois još uvijek nije produžio svoj ugovor s Chelseajem, a interes za njegove usluge pokazuje Real Madrid.

Belgijski reprezentativac Thibaut Courtois još uvijek nije produžio svoj ugovor s Chelseajem, a interes za njegove usluge pokazuje Real Madrid.

Aktuelni Courtoisov ugovor s Chelseajem ističe 30. juna 2019. godine, a on se u ovom trenutku ne želi dodatno vezati za Plavce. On je navodno spreman za povratak u Španiju te čeka poziv Real Madrida, kluba s kojim je nadavno kontaktirao.



Courotis je sretan u Engleskoj, standardan je u ekipi sa Stamford Bridgea i ponosan što igra za tim koji mu je pružio šansu dok je bio eoma mlad, no, Španija je njegov željeni korak naprijed u karijeri. S druge strane, Chelsea ne želi izgubiti Belgijanca, koji je definitivno jedan od pet najboljih golmana svijeta.



Vlasnik Chelseaja Roman Abramovič će učiniti sve kako bi Courtois ostao u Chelseaju, no, ostali zvaničnici londonskog kluba znaju da je prelazak u Real njegov cilj, koji želi uskoro ostvariti.



Prvi golman Reala je tridesetogodišnji Keylor Navas, no, cilj Madriđana je da dovedu trajno rješenje. Oni smatraju da je 25-godišnji Courtois idealno rješenje jer se radi o talentovanom, mladom, ali i iskusnom golmanu.



Drugi kandidat za dolazak u Real je golman Manchester Uniteda David De Gea, međutim, on je već dobio ponudu kluba za produženje saradnje nakon juna 2019. godine, tako da bi mogao pronaći motiv u aktuelnom klupskom projektu te ostati na Old Traffordu.



Jan Oblak je odan Atletico Madridu, a i ako bi otišao, prioritet bi bio PSG.



Najrealnija opcija za Real je zasad Courtois, koji je nedavno tokom boravka u Madridu priznao da bi se volio vratiti u Španiju.