Chelsea je u posljednjem susretu 22. kola engleskog Premiershipa rezultatom 2:0 savladao Hull.

Chelsea je u posljednjem susretu 22. kola engleskog Premiershipa rezultatom 2:0 savladao Hull.

Chelsea je od početka meča krenuo silovito ka Jakupovićevom golu, a prvu veliku priliku imao je Alonso u 31. minuti, no bosanskohercegovački golman sa švicarskim pasošem je sjajno odbranio njegov udarac i odbio loptu u korner.Hull je iz jedne kontre u 44. minuti imao dobru priliku, no Maguire je u situaciji jedan na jedan sa Courtoisom loše šutirao i Belgijanac je odbranio njegov šut.Sudija Shawbrick je prvo poluvrijeme produžio za devet minuta zbog Masonove povrede iz 21. minute, a u sedmoj minuti nadoknade Moses je prošao po desnoj strani i po zemlji ubacio, a povratnik u tim Diego Costa je iz prve šutirao i sa desetak metara zatresao Jakupovićevu mrežu.U 66. minuti Dawson je mogao izjednačiti rezultat, no njegvov šut glavom krajnjim naporom Courtois odbija u korner.U 81. minuti Willian je izborio slobodan udarac na lijevoj strani. Fabregas je centrirao u peterac, a Cahill je glavom zakucao loptu u mrežu za konačnih 2:0.Costa je mogao postići još jedan gol u 84. minuti, no Jakupović je bio uspješniji u situaciji jedan na jedan.Hull je do počasnog gola mogao doći u 90. minuti, no Niasse je iskosa sa lijeve strane iz peterca šutirao, ali je Courtois bio siguran.