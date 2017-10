Conte izgubio živce: Udarite mene, ja sam spreman, ali ne uvlačite druge ljude

Foto: EPA-EFE

Prethodnih dana engleski mediji pisali su o tome kako stariji igrači Chelseaja šalju poruke bivšem asistentu u klubu Steveu Hollandu kako im nedostaje, a Antonio Conte žestoko je reagovao zbog takvih špekulacija.

Pored toga, mediji s Otoka pisali su o tome kako bi se Carlo Ancelotti mogao vratiti na klupu Plavaca, a Conte je medijima rekao da prave velike probleme klubu iznošenjem neistina.



"Mislim da je to klasično pokazivanje nepoštovanja. Viđao sam takve stvari u prošlosti s drugim menadžerima, a s takvim stvarima se pokušavaju napraviti problemi između mene, kluba i igrača. Mogu da prihvatim da se piše o tome da je klub spreman otpustiti me, čak i o igračima, ali nije pošteno uvući treću osobu u kompletnu ovu priču", rekao je Conte na konferenciji za medije.



Nakon toga, rekao je kako mu je Holland poslao poruku i izvinio mu se zbog svega, te da je bio spreman javno demantovati medijske špekulacije.



"Nije dobro da mi se treća osoba porukama izvinjavama i piše kako ta nagađanja nisu tačna. Bio je spreman javno demantovati te natpise, a meni nije jasno zbog čega se to radi? Ako želite mene da udarite, udarite mene, spreman sam. Mrzim situacije u kojima uvlačite druge ljude", rekao je Conte.



Za kraj, Conte je rekao kako je u stalnom kontaktu s Carlom Ancelottijem, te da je on njegov prijatelj.