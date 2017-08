Trener Chelseaja Antonio Conte prasnuo je u smijeh nakon što ga je novinar tokom konferencije za medije upitao da prokomentariše izjavu Diega Coste da ga "Chelsea tretira kao kriminalca".

Costa je u prošloj sezoni u 35 ligaških nastupa postigao 20 golova za Chelsea, ali Conte mu je nakon kraja sezone poslao telefonsku poruku u kojoj je pisalo da više ne računa na njega. Tačnije, Conte navodi da je još u januaru kazao Costi da neće više računati na njega samo što je na kraju sezone porukom to potvrđeno.



"Žele da treniram s rezervama, ali neću to uraditi. Ne bih imao pristup svlačionici prvog tima i ne bih imao kontakt s ostalim momcima. Ja nisam kriminalac. Ne mislim da je to korektno. Ako žele da me kazne, nek me kazne", kazao je Costa nedavno u intervjuu za Daily Mail.



Nakon tog intervjua javnost u Engleskoj neprestano govori o Costi i Chelseaju, a jučerje zatražen komentar na Costinu izjavu "da je tretiran kao kriminalac" i od Contea koji se najprije žestoko nasmijao.



"To je sjajno. sjajno. To je sjajno. Ja sam se odlučio smijati. Mislim da je to odlično. Ali, ja vam mogu reći da svi koji su radili u Chelseaju prošle sezone znaju šta se desilo s njim. Ja ponavljam, to je smiješno, taj intervju. Nisam zainteresiran da nastavimo saradnju. On je prošlost", kazao je Conte.



Potom je PR Manager Plavaca, koji sjedi zajedno s Conteom tokom konferencija za medije, kazao da Chelsea samo želi da se Costa vrati u klub i da više od toga ne žele ništa reći.



Chelsea u nedjelju od 17 sati gostuje Tottenhamu u 2. kolu Premiershipa nakon što je u 1. kolu kod kuće poražen od Brunleyja (3:2).