Ćiro: Nostalgičan sam pred meč protiv Belgije, igrači imaju privilegiju da usreće naciju

Jedini selektor u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine koji ima stopostotan učinak pobjeda u mečevima protiv Belgije je Miroslav Ćiro Blažević. Trener svih trenera je dva puta rušio Crvene đavole, a vjeruje da i ekipa koju vodi Mehmed Baždarević u ključnoj utakmici grupne faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo može srušiti velikana kao što je Belgija.

Jedini selektor u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine koji ima stopostotan učinak pobjeda u mečevima protiv Belgije je Miroslav Ćiro Blažević. Trener svih trenera je dva puta rušio Crvene đavole, a vjeruje da i ekipa koju vodi Mehmed Baždarević u ključnoj utakmici grupne faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo može srušiti velikana kao što je Belgija.

"Ova generacija lijevom rukom može dobiti Belgiju"

Ćiro je kao selektor BiH dva puta savladao Belgiju. (Foto: Arhiv/Klix.ba)

"Ovdje se rađaju najveći talenti na svijetu"

Ćiro i Edin Džeko slave pobjedu reprezentacije BiH protiv Belgije u Zenici u kvalifikacijama za Mundijal 2010. godine. (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Ako iko zna kako je savladati Belgiju, onda je to čovjek koji je u februaru ove godine proslavio 82. rođendan, čovjek koji je s reprezentacijom Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2010. godine dva puta u četiri dana srušio Belgiju. Može se reći da Belgija tada nije bila sila kao danas, ali ni BiH tada nije imala današnju reputaciju ni koncentraciju igrača koji igraju u najjačim evropskim ligama."Moramo pobijediti. To je imperativ. Susrećemo ekipu koja nema razloga za nekom posebnom borbom, jer njoj 'ni u džep ni iz džepa', ali to treba znati iskoristiti na svoju stranu, a ne da krenemo bez neophodne agresije koja Belgijancima mora dati do znanja da nemaju šta tražiti na Grbavici. Niko od aktera koji imaju čast obući sveti dres Bosne i Hercegovine nema pravo da zakaže. Svi moraju dati svoj optimalan učinak. I ne samo to, mislim da je utakmica isuviše značajna da ne bi nadmašili svoje kvalitete", otvorio je Ćiro razgovor za Klix.ba.Da, Belgija je osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo i strah od plasmana u grupi kod nje ne postoji. Najveća borba ove reprezentacije leži u tome da se bori za što bolji plasman na FIFA-inoj rang-listi. A na toj listi Belgija je sada peta selekcija svijeta. Kako spremati igrače protiv takvih ekipa i kako ih generalno spremati pred ovakve utakmice, pitali smo Ćiru. Bivši selektor Švicarske, Hrvatske, Irana i BiH kratko je odgovorio i podsjetio igrače kakvu privilegiju imaju."Igrači imaju privilegiju da obraduju svoje zemljake. Moraju sve napraviti da im daju zadovoljstvo pobjednika. Oni to mogu i to moraju", poručio je Blažević.BiH je u kvalifikacijama za Mundijal 2010. godine slavila protiv Belgije rezultatom 4:2 u gostima i 2:1 kod kuće. Oba meča odigrana su u razmaku od samo četiri dana. Ćiro se prisjeća tih pobjeda koje, iz ove perspektive gledano, spadaju među najvažnije u historiji ove reprezentacije, jer s tih šest bodova smo znatno povećali svoje šanse za plasmanom u baraž gdje smo ispali od Portugala. A taj uspjeh nam je omogućio mjesto u trećem šeširu pred izvlačenje grupa za Euro 2012. godine."Tada je vladala pobjednička atmosfera. Ja sam jako ponosan na te igrače i danas se vrlo rado sjećam njihovog ponašanja, jer trebalo je dva puta u četiri dana dobiti Belgiju. I tada sam vidio kakav talent posjeduju ti momci, a oni i danas ovu Belgiju mogu pobijediti lijevom rukom. To svi očekujemo", kazao je Ćiro.Trener svih trenera je već neko vrijeme u trenerskoj penziji. Nakon što smo ga upitali kako ovih dana provodi svoje vrijeme, odgovorio je da osjeća nostalgiju i da nestrpljivo iščekuje meč protiv Belgije."Vrlo sam nostalgičan i drhtim iznad ove ekipe, jer bih žarko želio da jednom pobjedom otvorimo prostor za odlazak na najveću svjetsku smotru što je Svjetsko prvenstvo u Rusiji", sjetno je kazao Ćiro.Komentarišući stanje u regionu, Ćiro je poručio da se na ovom prostoru rađaju najbolji talenti te da će Srbija i Hrvatska izboriti plasman na Mundijal. Srbija dva kola prije kraja ima četiri boda više od Velsa i prva je u grupi D, dok je Hrvatska s istim brojem bodova (16) kao i Island prva u grupi I, a iza su Turska i Ukrajina s po 14 bodova. Srbiju čeka gostovanje kod Austrije i meč kod kuće protiv Gruzije, dok će Hrvatska dočekati Finsku i gostovati Ukrajini."Srbija je već na Mundijalu. A Hrvatska će, gotovo sam siguran, pobijediti u dvije naredne utakmice, jer najbolji igrači se nalaze na ovom podneblju. To mislim na sve zemlje u regionu. Ovdje se rađaju najveći talenti i oni moraju znati da su, sa svojom maštom, vicom i svim onim što donosi prevagu, najbolji", rekao je Ćiro.