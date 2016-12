U 18. kolu Premiershipa Chelsea je na svom terenu rezultatom 3:0 pobijedio Bournemouth.

Chelsea je upisao 12. uzastopnu pobjedu u ligi, a rekord Premiershipa iznosi 14 pobjeda i u vlasništvu je Arsenala. Chelsea je ovom pobjedom srušio klupski rekord po broju uzastopnih ligaških pobjeda.Plavce su do pobjede nosili Pedro (24', 90+3') i Hazard (49' penal). Ovo je bio 50. Hazardov ligaški gol za Chelsea čime je postao tek šesti igrač u historiji kluba sa takvim učinkom. Prije njega to su uspjeli Lampard, Drogba, Hasselbaink, Zola i Gudjohnsen.Tim Antonija Contea, kojem izostanci Coste i Kantea zbog suspenzija nisu stvorili problem, nastavlja fenomenalnu formu i iako još uvijek nije prošao ni prvi dio sezone u Premiershipu, već sada je, po mišljenju mnogih, apsolutni favorit za osvajanje titule.se dugo mučio sana Emiratesu, ali je na kraju uspio slaviti. Gol odluke postigao je Giroud u 86. minuti.Aktuelni šampion ligeupisao je novi poraz i to na domaćem terenu odkoji je golovima Mirallasa (51') i Lukakua (90+1') slavio sa 2:0.