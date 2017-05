Novi prvak Engleske Chelsea je na svom Stamford Bridgeu u zaostaloj utakmici 28. kola engleskog Premiershipa ugostio Watford, a konačan rezultat utakmice bio je 4:3 za domaće.

Plavci su u petak u 37. kolu Premiershipa na gostovanju savladali West Bromwich Albion, čime su i matematički osigurali šestu titulu prvaka Engleske.



Kada je riječ o večerašnjoj utakmici, na golu Chelseaja je od prve minute bio bh. reprezentativac Asmir Begović, kojem je to drugi start ove sezone. Inače, menadžer Plavaca je napravio čak devet izmjena u početnom sastavu, a susret je posmatralo 41.473 gledatelja.







Prvi udarac na utakmici uputili su domaći u 3. minuti kada je udarac Hazarda izblokirala gostujuća odbrana. Drugu situaciju pred golom Watforda su Plavci iskoristili, tačnije, bio je to kapiten Terry, koji je nakon kornera u 22. minuti došao do lopte i pogodio protivničku mrežu za vodstvo Chelseaja. Bio je to njegov prvi pogodak od 16. januara 2016. godine, čime je prekinuo "post" dug 485 dana.



Međutim, Watford je uzvratio samo dvije minute kasnije, a strijelac za izjednačenje rezultata na 1:1 bio je Capone. Gol je postigao glavom nakon greške Terryja.



U 31. minuti se Kenedy odlučio na uradac s ruba šesnaesterca, no, uslijedila je nova blokada gostujuće odbrane, tako da za golmana Watforda Gomesa nije bilo problema. Minut kasnije se u šansi na drugoj strani našao Hazard nakon što je loptu dobio od Williana, šutirao je snažno, a lopta završila pored stative gostujućeg gola.



Novi šampion Engleske je nastavio s otvorenom igrom, a to je urodilo plodom u 36. minuti utakmice, kada je za 2:1 u korist Plavaca s ivice šesnaesterca pogodio Azpilicueta.



Udarac Kenedyja iz 42. minute je od bloka završio u korneru, koji nije donio promjenu rezultata, nakon prvog poluvremena je rezultat glasio 2:1 za Chelsea.



Chelsea je odlično otvorio drugo poluvrijeme te je poveo 3:1 u 49. minuti zahvaljujući pogotku Batshuayija. On je tokom ove sezone uputio samo četiri udarca ka protivničkom golu, ali je postigao čak tri pogotka.



Ipak, ponovio se scenarij iz prvog dijela utakmice, pa su Plavci dvije minute nakon postignutog gola ponovo primili pogodak. Begovića je ovog puta savladao Janmaat za 3:2.



Batshuayi je imao priliku za novi gol u 64. minuti, ali ga je odbranom spriječio Gomes. Golman Watforda se istakao i u 70. minuti kada je šutirao Azpilicueta.



Promašaji Chelseaja su kažnjeni u 74. minuti kada je gol za izjednačenje rezultata na 3:3 za goste postigao Okaka, koji je samo tri minute ranije zamijenio Nianga.



Conte je izvršio sve tri izmjene u posljednjih 15 minuta u namjeri da dođe do pobjede, pa su umjesto Kenedyja, Chalobaha i Batshuayija u igru ušli Aina, Fabregas i Pedro.



Fabregas je u 87. minuti izveo slobodan udarac, ali je Gomes na golu Watforda bio oprezan. Ipak, Španac nije odustajao, pa je u 88. minuti nakon dodavanja Williana šutirao i savladao golmana gostiju za pobjedu Chelseaja rezultatom 4:3.



Recimo da je u sudijskoj nadoknadi drugi žuti, odnosno crveni karton dobio gostujući igrač Prodl.



Chelsea kao lider i šampion sada ima 90 bodova, a Watford je na 16. mjestu sa 40 osvojenim bodom. Pehar će Plavci dobiti nakon utakmice u nedjelju.