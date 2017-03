Sarajevo i Travnik su danas odigrali prvu utakmicu četvrtfinala Kupa BiH na stadionu Asim Ferhatović Hase, a pobjedu je upisala Bordo ekipa rezultatom 2:0. Oba gola je postigao Amer Bekić.

Za Sarajevo su od prve minute zaigrati Adilović, Kadušić, Rustemović, Kovačević, Duljević, Sarić, Crnkić, Mihojević, Almir Bekić, Liivak i Amer Bekić, dok su na klupi ostali Pavlović, Hebibović, Herić, Lelić, Anđušić, Ahmetović i Ivetić.Početni sastav Travnika su činili Nurković, Nuhić, Hasanhodžić, Kovač, Jusufbašić, Alispahić, Pekija, Kadrić, Goloman, Čivić i Smajić, a rezerve su bili Đurić, Brljak, Čurić, Baltić, Đogić, Mamuša i Hopić.Sarajevo je nametnulo svoju igru od početka, a u prvoj minuti Bekićev udarac je izblokirala odbrana Travnika.Ipak, mreža gostiju se zatresla u 4. minuti nakon što je Amer namjestio svoje nišanske sprave i pogodio za vodstvo svog tima.Potom su u dva navrata zaprijetili gosti, golman Adilović je kratko odbio loptu koja je došla do Smajića, nogometaš Travnika je šutirao, no, golman Sarajeva je ponovo bio na visini zadatka.Igrala se 16. minuta kada je Crnkićev šut nakon dobrog prodora izblokiran. Isti se igrač našao u izglednoj šansi nekoliko minuta kasnije, no, previše je oklijevao, pa je prilika propala.Svoj drugi gol na današnjoj utakmici Bekić je postigao u 34. minuti nakon asistencije Kadušića. Dvostruki strijelac je bio blizu novog pogotka u 41. minuti, no, ovog puta je bio neprecizan.Posljednju priliku u prvom dijelu susreta je Bordo ekipa imala preko kapitena Duljevića, koji nije pogodio. Domaći su na odmor otišli s prednošću od dva gola.Na otvaranju drugog poluvremena ponovo prijeti Sarajevo, Liivak je dobro ubacio loptu, ali je golman Travnika Nurković pravovremeno intervenisao i otklonio opasnost. U 52. minuti je Nurković odbranio udarac Duljevića iz slobodnog udarca.Trener FK Sarajevo je u 63. minuti umjesto Liivaka u igru uveo Hebibovića. Nakon dobre akcije domaćih Crnkić je ubacio za Bekića, koji nije stigao do lopte, pa je šansa propala.Dvostruki strijelac Bekić je igru napustio u 79. minuti kada ga je zamijenio Ahmetović. Tri minute kasnije se Ahmetović našao u velikoj prilici, udarac mu je izblokiran, a potom je loptu nakon pokušaja Rustemovića s gol linije izbacila odbrana Travničana.Rezultat se do kraja utakmice nije mijenjao, ostalo je 2:0 za Sarajevo, koje sa značajnom prednošću ide na revanš na Pirotu.Sarajevo - Travnik 2:0 (Bekić 4, 34)