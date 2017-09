Čenan otišao s pozicije sportskog direktora FK Željezničar

Foto: Arhiva/Klix.ba

Aldin Čenan više nije sportski direktor FK Željezničar.

Razlog povlačenja su ozbiljni zdravstveni problemi, a za oporavak je potreban duži vremenski period. Klub će sve vrijeme biti maksimalna podrška, a vrata stadiona Grbavica Čenanu su uvijek otvorena, saopštili su Plavi.



U proteklih devet mjeseci, Čenan je na ovoj poziciji napravio značajan pomak u struktuiranju sportskog segmenta kluba. U tom periodu, maksimalno su precizirane i utvrđene procedure vezane za transfere, za prodaju i dovođenje igrača, koordinaciju omladinskih kategorija kao i definisanje prava i odgovornosti te međuljudski odnosi svih angažovanih u sportskom dijelu kluba.



Formiran je B tim sa kojim se dobila širina u igračkom kadru kao i mogućnost da mladi igrači, koji dolaze iz omladinskog pogona, budu pripremljeni za ono što ih čeka kada zaigraju za prvi tim.



"Želim se pozdraviti sa svim navijačima FK Željezničar jer i ja sam jedan od njih, navijač ovog kluba ostat ću zauvijek. Ovo je posao koji se ne može raditi usput ili na pola, čovjek mora biti maksimalno predan, a ja trenutno to nisam u mogućnosti zbog ozbiljno narušenog zdravlja. U posljednje vrijeme pokušavao sam da bez obzira na sve radim, međutim to nije moguće. Želim reći da sam sve do sada davao maksimum i više od toga kako bi klupski ciljevi bili ispunjeni. Možda nekada ti potezi nisu bili onakvi kakvi su navijači željeli ili mislili da moraju biti, ali moram reći da smo sve vrijeme radili u zavisnosti od budžeta i u skladu sa pravilnikom kluba. Mislim da je pred FK Željezničar sjajna budućnost i da je ovaj klub primjer ostalima kako treba raditi, a rezultati svega što se radi na vidjelo će isplivati vrlo brzo. Navijači FK Željezničar trebaju biti ponosni na to kakav klub imaju. Od sada pa nadalje, vidimo se na istočnoj tribini, odakle ću zdušno bodriti Željezničar", rekao je Čenan.



Podsjetimo, Čenan je u januaru ove godine imenovan na poziciju sportskog direktora a prije toga od jula 2016.godine je obavljao funkciju glavnog skauta.