Nogometaši Čelika u sklopu 4. kola BH Telecom Premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine na Bilinom Polju će ugostiti ekipu Radnika, a šef stručnog štaba NK Čelik Kemal Hafizović danas je istakao kako u ovoj utakmici očekuje prvu pobjedu.

Fenan Salčinović (Foto: Elmedin Mehić/Klix.ba)

Hafizović je na početku konferencije za novinare kazao kako poznaje ekipu Radnika i da su u ovo prvenstvo ušli dosta spremniji nego zenički premijerligaš."Ja sve znam o Radniku i oni su u top pet. Pojačali su ekipu, obavili pripreme i imaju širok izbor igrača. Jak su klub, ali i mi smo puno jači nego što smo bili u odnosu na prvu utakmicu. Fenan Salčinović nam se vraća u tim kao osvježenje i s njegovim maksimumom vjerujem da ćemo krenuti", kazao je Hafizović.S obzirom na to da se u tim vraća Salčinović, Hafizović smatra da će prvi put njegova filozofija igre biti vidljiva u utakmici s obzirom na to da će imati adekvatne igrače na terenu."Nadam se puno boljoj igri, a rezultat ćemo vidjeti na kraju utakmice. Bit ćemo puno bolji, napadat ćemo i nadam se da će moja filozofija doći do prilike protiv Radnika, jer imam s kim igrati u napadu", dodao je.Demantovao je navode da je dobio otkaz u Čeliku ili da ima priče o tome, ali je dodao da ako izgubi od Radnika ide s pozicije šefa stručnog štaba."Slobodno prenesite informaciju da ću sam otići s ove funkcije ako izgubim od Radnika, ali ostajem u Čeliku kao skaut", zaključio je Hafizović.Povratnik u redove Čelika Fenan Salčinović u obraćanju medijima je kazao kako se radi o kvalitetnoj i jakoj ekipi, ali da se nada radosti na Bilinom Polju."U ovom trenutku nam dolazi najgora moguća ekipa. Ovo nije nikakva kamuflaža, znam njihovog trenera, njihove igrače i igraju veoma dobro. Mi ćemo dati sve od sebe, nadam se da će neko dati gol u napadu. Ovo će biti teška utakmica, ali dat ćemo sve od sebe da donesemo radost na Bilinom Polju", izjavio je Salčinović.Posljednji susret s Radnikom na Bilinom Polju završen je porazom, a Salčinović je kazao kako njegovi saigrači igraju dobro s obzirom na to da nisu primili četiri plaće."To je odlična ekipa koja je pobijedila u Tuzli. Svi moji saigrači koji su otišli imaju moju punu podršku, jer moraju ići. Mi smo jedina ekipa, zajedno s radnicima na stadionu, koja četiri mjeseca nije dobila plaću i opet igramo tako da se bacamo na glavu. Ovi momci što igraju za Čelik džaba, ja im se od srca zahvaljujem", zaključio je iskreno Salčinović.Utakmica Čelika i Radnika na rasporedu je u nedjelju od 16:30 sati.