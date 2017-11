Carrick bi mogao napustiti Manchester United već u januaru

Michael Carrick (Foto: EPA-EFE)

Nogometaš i kapiten Manchester Uniteda Michael Carrick (36) mogao bi napustiti Crvene vragove već ove zime.

Razlog zbog kojeg Carrick razmišlja o drugim opcijama je dolazak Nemanje Matića u klub, zbog čega on nema željenu minutažu. Iskusni nogometaš svoje posljednje godine karijere ne želi provesti na klupu.



Menadžer Manchester Uniteda Jose Mourinho želi da Carrick ostane barem do kraja sezone i isteka ugovora, jer smatra da ekipa ne treba ostati bez vođe na terenu i njegovih sposobnosti. Carrickovo iskustvo bi moglo biti ključno za United ove sezone.



Da li će The Special One uvjeriti Carricka da ostane do kraja sezone, ostaje da se vidi.