Carlos Bacca se želi vratiti u Sevillu

Carlos Bacca (Foto: EPA)

Agent nogometaša Carlosa Bacce je potvrdio da se njegov klijent želi vratiti u Sevillu.

Bacca je u potpunosti isključen iz prvog tima Milana, što je odluka trenera Vincenza Montele. Njegov agent je rekao da napadač želi povratak u Sevillu, no, istakao je da postoji mogućnost i da ostane u Milanu.



"Svima je poznato da Bacca želi povratak u Sevillu, gdje je lijepo živio i gradio nogometnu karijeru. Zbog toga bi se volio vratiti. Kada je stigoa u Milan, potpisao je petogodšnji ugovor koji je namjeravao ispoštovati, no, došlo je do promjene vlasnika, koji su imali druge ideje. Najbolje je da se pronađe rješenje koje će zadovoljiti obje strane. Carlosu i njegovoj porodici je lijepo u Milanu, tako da je njegov ostanak i dalje opcija", izjavio je agent.



Bacca je u Milan stigao iz Seville 2015. godine te je u 69 utakmica u Seriji A odigranih u dvije sezone postigao 31 pogodak. Dok je igrao za Sevillu, klubu je pomogao da osvoji Evropsku ligu 2014. i 2015. godine.



Milan je ovog ljeta doveo mnogo igrača, a neki su i napustili San Siro. Dolazak napadača Andrea Silve, koji je stigao iz Porta, potisnuo je Baccu.



Bacca se povezuje s nekoliko klubova među kojima su Marseille i Valencia, no, obje ekipe žele 30-godišnjeg napadača dovesti na posudbu s opcijom kupovine, a ne transfer koji bi bio obavljen odmah.