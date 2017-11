U Gradskoj upravi u Zenici danas je održana panel diskusija na temu reprograma NK Čelik kojoj su prisustvovali gradonačelnik Fuad Kasumović, predstavnici zeničkog premijerligaša te nekoliko desetina navijača i simpatizera.

Nakon što su predstavnici NK Čelik pozvali Kasumovića da iskoristi svoj autoritet u ubrzavanju žalbe za reprogram duga, a Kasumović je danas odlučio održati panel diskusiju na kojoj je istekao da su navijači tražili depolitizaciju te da Čelik nije klub u budžetu Zenice već da je kao udruženje građana dužno samo brinuti o sebi.



"Dužni ste da se brinete oko Čelika i niko drugi. Čelik je od grada dobio 300.000 KM preko računa, a svi ostali sportovi su dobili manje nego Čelik. Budžet je takav kakav jeste i ne znam grad koji je dao više za svoj klub. Završio sam sve i pomogao da Čelik opstane, iskoristio sam veze za investitore, a onda ste ih ismijali", izjavio je Kasumović.



Dodao je da je revizijom dugovanja utvrđeno mnogo dugovanja koja nisu nikome jasna. Za reprogram je odgovornost na Čeliku.



"Grad nije dužan Poreskoj upravi nijednu marku već Čelik. On je morao podnijeti zahtjev za reprogram. Čelik mora potpisati reprogram i da grad plaća rate koje treba. Mi to ne možemo potpisati", dodao je Kasumović.



Navijači su istakli da grad nije otpisao dugovanja Čelika, a Kasumović je to demantovao i istakao kako mora neko iz kluba završiti tu Odluku s javnim preduzećima.



Predstavnik navijača Čelika Šaban Aganović ogorčen za govornicom je istakao da je navijačima dosta obećanja. Dok je govorio o prošlosti Čelika i trenutno teškoj situaciji, dotakao se i vremena kada je Kasumović bio u klubu.



"Bili ste tu kada su se dugovanja gomilala. Govorite da uklonimo politiku iz Čelika, a glasove ste dobili uz nas. Dobili ste glasove, povjerenje, utjecajan ste čovjek i pitam vas šta ste uradili u ovom periodu za Čelik? Ovo je žalosno i molim vas da urgirate", apelirao je Aganović



Predsjednik NK Čelik Jasmin Memišević demantovao da je Kasumovića koji je kazao da Zenica najviše od gradova izdvaja za klub te naveo primjer Kaknja koji je za ekipu Mladosti budžetom planira izdvojiti 800.000 KM.



"Ubrzajte žalbu, vratite poslovne prostore Čeliku i mi vas više ne trebamo", poručio je Memišević.



Navijač Amar Vejzagić danas je iznio detalje iz revizije finansijske policije prema kojim je 2005. godine, za vrijeme kada je Kasumović bio predsjednik NK Čelik, napravljen dug od 1,4 miliona KM dok je naredne dvije godine, kada Kasumović nije bio na toj funkciji, napravljen dug od 400.000 KM.



Kasumović je na kraju kazao kako nema ingerencije da ubrza tužbu te da je molbu poslao i prije tri dana čime je uradio što je mogao.



"Javna preduzeća ima svoje procedure, na stranici grada ima apel javnim preduzećima da postupe po Odluci Gradskog vijeća, taj teret skinite s leđa Čelika, ali za sve imaju procedure", izjavio je Kasumović te dodao da je uradio dosta za Čelik te da su potrošena sva planirana sredstva.



Na kraju je zaključeno da će Gradska uprava Zenice biti na raspolaganju NK Čelik, da će urgirati kod Ministarstva finansija FBiH za ubrzanje provedbe žalbe NK Čelik za reprogram duga. Također, nogometnom klubu Čelik sutra će biti uplaćeno 15.000 KM jednokratne pomoći do kraja godine.