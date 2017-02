Današnjim susretima nastavljeno je 21. kolo njemačke Bundeslige u kojem je Hertha dočekala Bayern, a gosti su u 90+6. minuti došli do boda (1:1).

Južna tribina u Dortmundu je bila prazna (Foto: EPA)

Hertha je na Olimpijskom stadionu u Berlinu dočekala Bayern, a lider Bundeslige je sve do bukvalno posljednje sekunde gubio rezultatom 1:0. Hertha je u potpunosti nadigrala Bavarce, a vodeći pogodak na meču u 21. minuti postigao je naš reprezentativac Vedad Ibišević.Ibišević je nakon Plattenhardtovog ubačaja iz slobodnog udarca sa lijeve strane na prvoj stativi bio brži od Matsa Hummelsa i zakucao je loptu pod prečku nemoćnog Manuela Neuera za 1:0.Ibišević je na taj način prekinuo golgeterski post s obzirom da na šest uzastopnih utakmica u njemačkom prvenstvu nije postigao pogodak. Ovo je Vedadu bio deveti pogodak u 20. nastupu ove sezone u Bundesligi, a igru je napustio u 87. minuti susreta.Sudija Ittrich je pokazao pet minuta sudijske nadoknade, a u posljednjim sekundama Pekarik je napravio prekršaj nad Comanom na samoj ivici kaznenog prostora sa lijeve strane.U kazneni prostor domaćina došao je i Neuer, a Thiago je dodao Robbenu koji neometan sa desetak metara šutira, loptu je na liniji odbio jedan igrač Herthe, no ona je u petercu pala tačno na nogu Lewandowskom koji u 90+6. minuti pogađa za konačnih 1:1, te je sudija Ittrich odmah odsvirao kraj meča.Borussia Dortmund je sa 3:0 savladala Wolfsburg. U 20. minuti Bruma je postigao autogol, Pisczek je udvostručio prednost domaćina u 48. minuti, a na 3:0 povećao je Dembele u 59. minuti.Zanimljivo, Dortmund zbog suspenzije nije imao podršku svojih vatrenih navijača sa popularnog Žutog zida. Umjesto na južnoj tribini, najvatreniji domaći navijači su pružali podršku sa sektora na sjevernoj tribini namijenjenoj za gostujuće navijače.Veoma uzbudljiv meč viđen je u Frankfurtu gdje je Ingolstadt savladao Eintracht sa 2:0. Gosti su poveli u 26. minuti preko Bregerieja, a u 34. minuti domaćin je ostao sa igračem manje kada je direktan crveni karton dobio Abraham.Domaćin je i s deset igrača mogao doći do izjednačenja u 56. minuti, no Hasebeov šut iz penala je odbranio Hansen, a Japanac je nakon odbijene lopte umjesto u praznu mrežu loptu zakucao u prečku.Ono što Hasebeu nije pošlo za rukom pošlo je Grossu na drugoj strani. Vezni igrač Ingolstadta je rutinski sa bijele tačke prevario Hradeckog za konačnih 2:0. Obje ekipe su ostale sa po deset igrača kada je Leckie u 81. minuti dobio direktan crveni karton.Werder je slavio u gostima kod Mainza rezultatom 2:0 pogocima Gnabryja iz 16. i Delaneya iz 23. minute susreta, dok je Hoffenheim kod kuće istim rezultatom Kramarićevim pogocima iz 64. i 90+1. minute (penal) savladao Darmstadt.Mario Vrančić je za goste u igru ušaio u 33. minuti umjesto povrijeđenog Rosenthala.