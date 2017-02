U prvoj utakmici 19. kola Bundeslige snage su na Volksparkstadionu u Hamburgu odmjerili HSV i Bayer Leverkusen. Krajnji rezultat bio je 1:0.

Ovo je izuzetno važna pobjeda za prvaka Evrope iz 1983. godine koji se ove sezone bori za opstanak u elitnom razredu njemačkog nogometa.



Domaćima su bili bodovi neophodni u borbi za opstanak, dok su gosti imali za cilj da se osvajanjem kompletnog plijena približe gornjem dijelu tabele i borbi za Evropu. Nogometaši HSV-a sa dosta ambicija su ušli u ovaj dvoboj. Pokušavali su u uvodnim minutama da ugroze gol gostiju iz Leverkusena. Igrao se 15. minut kada je igrač domaćih Filip Kostić pokušao proigrati saigrača. Iako se činilo kako će HSV stvoriti dobru priliku, jedan igrač Bayera otklonio je opasnost.







U 27. minuti ponovo su izabranici Markusa Gisdola pokušali iz kontranapada ugroziti gol gostiju, ali je napad prekinut zbog ofsajda. Do kraja prvog dijela nije više bilo ozbiljnijih prilika. U prvih 45 minuta igralo se dosta borbeno i požrtvovano. Ipak, nije stvorena niti jedna ozbiljnija prilika. Igrači su na odmor otišli kod rezultata 0:0.



U nastavku su domaći krenuli snažno. Wood je u 47. minuti primio loptu u šesnaestercu, dobro je šutirao, ali je pogodio prečku. Igrači HSV-a su u 68. minuti izveli dobro akciju. No, u ključnim trenucima Kostić je pogriješio.



Inicijativa domaćih isplatila se u 75. minuti. Nakon centaršuta Mullera Papadopoulos je pogodio glavom za 1:0 i izazvao je erupciju oduševljenja domaćih navijača. Zanimljivo, Grk je posuđen igrač Bayera, ali je proslavio pogodak. Ovo je njegov četvrti nastup, a prvi pogodak u dresu HSV-a. Do kraja meča domaći su čuvali minimalnu prednost, a gosti iz Leverkusena su tek nakon primljenog gola počeli igrati ofanzivnije. U 86. minuti Kiessling je pogodio prečku. Ipak, rezultat je ostao nepromijenjen.



Nakon trijumfa HSV se prbližio zoni spasa. Trenutno su petnaesti sa 16 bodova, dok je Bayer deveti sa 24 osvojena boda.