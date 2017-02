Prva utakmica 22. kola njemačke Bundeslige donijela je duel Wolfsburga i Werdera iz Bremena. Gosti su pobijedili rezultatom 2:1.

Utakmica je počela odlično, Wolfsburg je zaprijetio u 4. minuti preko Arnolda, čiji je udarac s distance završio malo iznad prečke gola Bremena. Šest minuta kasnije se na drugoj strani zatresla mreža domaćih, a strijelac vodećeg gola za Bremen bio je Gnabry. Lopta je na putu do gola pogodila nekog od igrača i prevarila golmana Benaglija.







Novi šok za domaće igrače i navijače uslijedio je u 18. minuti nakon slobodnog udarca. Sane je glavom prebacio loptu do Gnabryja, koji je postigao svoj drugi pogodak na večerašnjoj utakmici za 2:0 u korist gostujućeg tima.



Ipak, domaći uzvraćaju samo minut kasnije nakon kornera, Didavi je glavom proslijedio loptu do Mayorala, koji ju je poslao u mrežu i smanjio zaostatak svog tima na 2:1.



Potom je na scenu stupio Blaszczykowski, koji u dva navrata, u 22. i 26. minuti, nije uspio postići pogodak, tačnije, dobro je oba puta odbranio golman Bremena Wiederwald.



Udarac Didavija iz slobodnog udarca u 36. minuti završio je nekoliko centimetara pored desne stative gostujućeg gola. Veoma blizu pogotka je ekipa Wolfsburga bila u 41. minuti kada se u šansi našao Moya, no, pogodio je stativu.



Na poluvremenu je Bremen vodio protiv Wolfsburga rezultatom 2:1.



Početkom drugog poluvremena je Wolfsburg pokušao doći do brzog gola i izjednačenja, Luiz Gustavo je snažno šutirao, ali je ponovo odlično intervenisao Wiedwald.



U nastavku utakmice su treneri obje ekipe napravili po tri izmjene, no, drugo poluvrijeme nije bilo ni blizu zanimljivo kao prvu. Mreže su mirovale, pa je utakmica završena rezultatom iz prvog poluvremena, odnosno, Bremen je slavio pobjedu 2:1.



Petnaestoplasirani Bremen se ovom pobjedom bodovno izjednačio s Wolfsburgom koji se nalazi na 14. mjestu sa 22 osvojena boda.