Augsburg je u okviru 23. kola njemačke Bundeslige ugostio najprijatnije iznenađenje aktuelne sezone ekipu RB Leipzig, a krajnji rezultat je glasio 2:2.

Domaći su na otvaranju utakmice pokušavali da postignu pogodak ekipi koja je trenutno drugoplasirana. Igrao se 19. minut kada je Stafylidis majstorskim šutem Augsburg doveo u vodstvo. Ipak, radost domaćih trajala je svega šest minuta.Mrežu golmana Hitza pogodio Werner za 1:1 i to je bio rezultat prvog poluvremena.U nastavku gosti kreću snažno kako bi osvojili kompletan plijen. To su konkretizirali u 52. minuti kada je nakon kornera mrežu domaćih pogodio Compper.U 60. minuti gosti su imali dobru priliku, ali je odbrana domaćih dobro intervenisala. Osim toga, u kontranapadu su uspjeli postići pogodak za 2:2, a strijelac je bio Hinteregger.Stafylidis je u 87. minuti imao dobru priliku za Augsburg, ali je bio neprecizan. Rezultat se do kraja meča nije mijenjao. RB Leipzig je ostao na drugom mjestu sa 49 bodova, dok je Augsburg 12. sa 28 osvojenih bodova.