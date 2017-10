Borac golom Kunića slavio minimalnu pobjedu protiv Slobode

Nogometaši Borca pobijedili su u Banjoj Luci u okviru 10. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine ekipu Slobode rezultatom 1:0.

Nogometaši Borca pobijedili su u Banjoj Luci u okviru 10. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine ekipu Slobode rezultatom 1:0.

Domaći su krenuli ofanzivno u ovoj utakmici i već u četvrtoj minuti došli do vodstva.Nakon ubacivanja Galešića na pravom mjestu se našao Kunić za prednost od 1:0.Domaći su se potom prepustili igru Tuzlacima, ali ekipa Slavke Petrovića nije napravila gotovo ništa pred golom Borca u prvom poluvremenu.Sloboda je u nastavku zaigrala bolje, kontrolisali su igru i imali određene prilike za izjednačenje.S druge strane, Borac je u 61. minuti mogao doći do drugog gola, ali veliku grešku Muminovića nije iskoristio Galešić.Do kraja meča Sloboda je dominira terenom, ali nisu uspjeli da dođu do gola.Borac se s petom pobjedom u sezoni probio na peto mjesto Premijer lige, dok je Sloboda na desetoj poziciji.