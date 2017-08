Borac dolazi Željezničaru na Grbavicu, Zrinjski protiv Krupe ispravlja greške

U 4. kolu BHT Premijer lige Željezničar na Grbavici dočekuje Borac, Zrinjski u vrućem Mostaru igra protiv Krupe, dok će Vitez ugostiti Slobodu koja očajno traži pobjedu.

U 4. kolu BHT Premijer lige Željezničar na Grbavici dočekuje Borac, Zrinjski u vrućem Mostaru igra protiv Krupe, dok će Vitez ugostiti Slobodu koja očajno traži pobjedu.

Željezničar nakon pobjede protiv Viteza u prošlom kolu želi upisati novu pobjedu na domaćem terenu za razliku od Borca koji u ovaj meč ulazi nakon poraza od Mladosti iz Doboja kod Kaknja u Banjoj Luci.''Bitno je da znam šta mi radimo. Došao sam dan pred prvenstvo i poznavajući raspored koji imamo, pokušao u prva tri kola dobiti što više informacija o svakom igraču. Dobio sam ih tako što sam ih stavio da igraju. Svaki trener želi što više polivalentnih igrača koji mogu igrati na dvije-tri pozicije. Liga će biti dosta zahtjevna, nema laganih utakmica", kazao je trener Plavih Admir Adžem.Borac na Grbavicu ne dolazi braniti se, barem tako navodi trener tima iz Banja Luke Željko Vranješ."Željezničar ne igra toliko loše koliko imaju problema sa realizacijom. Imaju dobre igrače na bočnim pozicijama i u veznom redu i ukoliko se budemo branili, šanse za pozitivan ishod nam nisu velike. Idemo da igramo otvoreno, odnosno da se nadigravamo sa jednom kvalitetnom ekipom", rekao je Vranješ.Zrinjski nakon poraza od Radnika u Bijeljini u prošlom kolu ima veći motiv da upiše treću pobjedu u prvenstvu, a trener aktuelnih prvaka Bosne i Hercegovine Blaž Slišković je podsjetio da se njegov tim ne smije opuštati ni u jednoj utakmici."Dolazi utakmica u kojoj treba da se trznemo, pojedinci su sebe digli u visine i to nam nije potrebno u ovom trenutku, to se samo njima može obiti o glavu. Ako nisi u utakmici sto posto, onda se može desiti da ne budeš ni u ekipi", zaprijetio je trener Mostaraca.Krupa u novoj sezoni još uvijek nema poraza, ali nema ni pobjede tako da trener Slobodan Starčević ne može biti do kraja zadovoljan učinkom."Utakmica protiv Zrinjskog u Mostaru dolazi nam nakon perioda od tri susreta, gdje mi možemo maksimalno da budemo zadovoljni igrom, ali ne i rezultatom, jer smo trebali možda i morali u nekim mečevima biti malo skocentrisaniji, efikasniji, da na kraju s boljom bodovnom zalihom idemo na megdan trenutnom prvaku BiH kvalitetnoj ekipi Zrinjskog i da pokušamo rasterećeni da se još jednom predstavimo bh. javnosti kao jedna mlada kvalitetna, ofanzivna i agresivna ekipa. Tako da nam ova utakmica dolazi u malo nezgodnom trenutku", smatra Starčević.U velikim problemima je Sloboda koja nakon tri kola ima samo jedan bod, a sada gostuje Vitezu. Pred ovaj meč trener Tuzlaka Vlado Jagodič ima i kadrovskih problema. Naime, Krpić je suspendovan zbog crvenog kartona, a u predstojećem susretu nema ni Husića, Zukića i Hairlahovića. Trenutno je zbog povrede upitan i Osmanagićv nastup, ali Jagodić je najavio da će ga povesti u Vitez."Ne treba zaboraviti da i Vitez ima samo jedan postignuti gol i samo tri primljena u tri utakmice. Ako uzmemo u obzir prethodno što sam rekao po pitanju kvaliteta podloge na kojoj se igra, ne možemo očekivati vrhunsku utakmicu, ali možemo očekivati takmičarsko-taktičku utakmicu gdje se nadam da će napokon i mali tas sreće na vagi, da se dođe do pozitivnog rezultata, ovaj put biti na našoj strani", rekao je Jagodić.Trener Viteza nije bio nezadovoljan nakon poraza na Grbavici od Željezničara u prošlom kolu te se nada da će njegov tim imati malo više sreće u nekim utakmicama.""Svakome je težak raspored pa tako i nama. U ligi imaju tri, četiri ekipe koje odskaču, a ostale su tu negdje. Malo nekad treba i sportske sreće da se dođe do pobjede", istakao je Bonić.Vitez - Sloboda 17:00 satiZrinjski - Krupa 20:00 satiŽeljezničar - Borac 20:30 sati (Moja TV)