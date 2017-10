Bild: Van Gaal kandidat za novog trenera Bayerna

Foto: EPA-EFE

Navijači Bayerna s nestrpljenjem očekuju ime nasljednika Carla Ancelottija na klupi bavarskog giganta.

Navijači Bayerna s nestrpljenjem očekuju ime nasljednika Carla Ancelottija na klupi bavarskog giganta.

I dok većina navijača priželjkuje dolazak mladog Juliana Nagelsmanna iz Hoffenheima, jedan manji dio bi pružio priliku Willyju Sagnolu.



Ipak, uvijek dobro obaviješteni Bild danas je objavio jedno zaista neočekivano ime. Njemački list ističe kako bi se na klupu Bayerna mogao vratiti Louis Van Gaal.



Holanđanin je vodio Bayern od 2009. do 2011. godine, no nije se rastao na najbolji način sa čelnicima Bayerna.



No, Bild javlja kako su čelni ljudi Bayerna spremni dati 66-godišnjem stručnjaku novu šansu.



Van Gaal je nakon Bayerna vodio Holandiju (2012. - 2014.) i Manchester United (2014. - 2016.) sa kojima se nije proslavio.